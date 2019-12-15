Тренды зимы 2020: что обязательно нужно купить

Каждый сезон дизайнеры предлагают десятки новых разных трендов, но при этом всегда выделяют несколько вещей, которые формируют базовый гардероб.

О том, какие вещи необходимо купить зимой 2020 года пишет Vogue.ua.

Кожаный пуховик

Кожа – один из главных материалов этого сезона. Дизайнеры в этом сезоне экспериментируют с пуховиками, предлагая вниманию изделия из кожи.

vogue.ua

Широкие брюки

В этом сезоне вся модная индустрия переходит на свободные формы, среди которых лидирующую позицию занимают широкие брюки. Классические брюки-палаццо следует комбинировать с уютными свитерами, укороченными жакетами и базовыми гольфами.

vogue.ua

Cвитер крупной вязки

Свитера – главный элемент теплых и уютных зимних образов. В этом сезоне дизайнеры предлагают приобрести свитер крупной вязки.

vogue.ua

Сапоги из экзотической кожи

Сапоги их экзотической кожи, как в базовых оттенках, так и в ярких цветовых решениях сделают любой образ ярким и подчеркнут, что обладательница такой обуви пристально следит за модой.

vogue.ua

Юбка миди

На смену длине мини приходит женственная длина миди, а шелковые юбки в гардеробе заменяются шерстяными и кожаными моделями.

vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 зимних вещах, которые должны быть в шкафу у каждой девушки. Зимой гардероб требует особой заботы и внимания, поскольку в нем должны быть не только красивые вещи, но и теплые и практичные.

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