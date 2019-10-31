Тренды зимы 2019-2020: топ-7 вещей, которые должны быть у каждой

Женщина, которая хочет выглядеть сногсшибательно, с приходом холодных времен года, несомненно, будет задаваться вопросом: что носить этой зимой, чтобы было тепло и модно.
В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку лучших трендовых вещей на зиму 2019-2020.
Кейпы
Одними из самых популярных вариантов верхней одежды на зиму 2019-2020 будут кейпы. Дизайнеры представили несколько моделей: кейпы-пальто, кейпы-дубленки, кейпы-парки и меховой кейп. Отметим, что они будут отлично сочетаться с платьем-футляром, юбками и узкими прямыми брюками.
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Ассиметричные юбки
Модные юбки с асимметрией и запахом будут также очень актуальны зимой. Они подойдут как на каждый день, так и для особого случая. Кроме того, такие юбки сделают ваш образ невероятно стильным и элегантным. Сочетать их лучше всего с блузами или футболками.
Фото: secondstreet.ru
Фото: modnaya-krasivaya.ru
Фото: fashion-woman.com
Платья-жакеты
Хоть и не новинка, но очень трендовая модель платья в виде удлиненного жакета продолжит лидировать в зимнем сезоне. Самыми модными оттенками платья-жакета будут белый и черный тона.
Фото: zhenskie-melochi.ru
Фото: zhenskie-melochi.ru
Фото: dress-as.ru
Кюлоты
Этой зимой в качестве модной альтернативы джинсам и брюкам, стоит выбирать кюлоты. Эта модель очень удобная и стильная. Носить их лучше всего с шубой или с укороченными пуховиками.
Фото: fashionblog.com.ua
Фото: fashionblog.com.ua
Фото: fashionblog.com.ua
Грубые ботинки
Грубые и брутальные ботинки также остаются в центре внимания зимой 2019-2020. Отметим, что их можно комбинировать как с платьями, так и узкими брюками.
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: voguemoda.ru
Фото: smartwomens.ru
Цветные колготки
Цветные колготки – один из ярких трендов сезона зима 2019-2020. Они сделают ваш образ незабываемым.
Фото: hochu.ua
Фото: crossfashion.ru
Фото: crossfashion.ru
Сумки с меховым декором
Еще одной экстравагантной вещью зимнего сезона станут сумки с меховыми деталями. Однако стоит отметить, что носить их нужно очень дозировано и не утяжелять образ. Например, выберите сдержанный наряд, оставляя акцент на оригинальной сумке.
Фото: vogue.ru
Фото: sumki.guru
Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку из самой красивой, стильной и теплой верхней одежды на зиму 2019-2020.
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