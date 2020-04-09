Тренды весны 2020: с чем носить самые модные джинсы сезона

Рваные джинсы не исчезают из списка трендов в 2020-м году, но теперь их важно сочетать со стильными вещами и аксессуарами.

О том, с чем носить рваные джинсы весной 2020 года пишет Cosmopolitan.

Джинсы с легкими потертостями хорошо сочетаются с твидовым жакетом и классической рубашкой.

Светло-голубые джинсы и короткий топ яркого цвета — идеальное комбо для жарких дней.

Сделать образ благороднее помогут стильный коричневый жакет и классическая сумка.

Самый откровенный вариант — это джинсы с аккуратными разрезами в неожиданном месте.

Джинсовый total look снова актуален! Подбирайте рубашку или жакет в тон, а к ним — базовый белый топ и пару броских украшений.

Белая футболка безупречно будет смотреться с тренчем. Стильно и ничего лишнего.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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