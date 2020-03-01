Тренды весны 2020: какую одежду следует купить

Стилист Анна Константинова рассказала о том, что будет в тренде в сезоне весна-лето 2020. Так, по ее словам модницам следует обратить внимание на жилеты, белые платья, а также вязанные крючком вещи.

О главных трендах следующего сезона пишет "Информатор".

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Жилеты

Жилет является деталью классического мужского костюма, но в этом сезоне девушкам также следует обратить на него внимание. Носить жилеты можно с рубашкой или блузой, а дополнить образ можно джинсами или брюками клеш.

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Вязанные крючком вещи

Вязаная крючком одежда в этом сезоне будет актуальной не только на пляже. Особенно актуальными будут брюки, платья и топы.

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Неон

Одежда из неона не должна составлять 100% образа, но вот на яркие детали следует обратить внимание.

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Белые платья

Белый цвет, как и черный, является одним из базовых цветов в гардеробе. Этой весной и летом особенно модными будут белые летящие легкие платья из хлопка, льна, батиста, украшенные вышивкой, гипюром, рюшами, бантами.

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Костюм с шортами

Костюмы с шортами - это своего рода неклассическая классика. Для начала добавьте в гардероб шорты-бермуды до колен, привыкните к ним, носите с лодочками цвета нюд, чтобы визуально удлинить ноги.

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Тренчи

Тренч - это вечная классика! В этом сезоне они тренчи обретают новое лицо в виде различных вставок необычных цветов и принтов, авангардного кроя или интересных деталей.

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