|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Тренды весны 2019: с чем носить самые модные брюки сезона

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский блогер, телеведущая и дизайнер Диана Глостер рассказала о новых трендах в подборе брюк. По мнению Дианы, в 2019 году в моде три модели: карго, клеш и керрот.

Трендовые брюки 2019 необходимо подбирать по типу фигуры. Так, например, карго — широкие вверху и узкие внизу, по мнению Дианы, подойдут девушкам с широкими бедрами. Об этом она рассказала в эфире программы "Ранок з Україною".

Тренды весны 2019: с чем носить самые модные брюки сезона
Новости
Как похудеть и быть здоровым: назван идеальный продукт

"Внизу у таких брюк могут быть завязочки, — сказала Диана. — Признаться, я не очень их люблю. Но в таком случае образ помогают сбалансировать каблуки. А вот рубашки в такие штаны лучше заправлять не "впритык". Надо добавить немного небрежности, что поможет визуально сделать талию еще стройнее".

Тренды весны 2019: с чем носить самые модные брюки сезона

Брюки-клеш по мнению Глостер подойдут абсолютно всем типам фигуры. Она отметила, что необходимо выбирать модели с завышенной талией.

Тренды весны 2019: с чем носить самые модные брюки сезона

"Керрот - это фактически брюки-бананы. Их иногда называют "керрот", что с английского переводится как "морковка". Модель с высокой талией, небольшим объемом брюк, которые внизу сужаются, отлично подчеркнет достоинства и скроет недостатки. Особенно хорошо носить под такие брюки каблучки. Бананы я рекомендую сочетать со спортивным свитшотом: классика внизу и классика вверху уже не модно. Но, самое главное, чтобы в выбранном образе вам было комфортно", - сказала дизайнер.

Тренды весны 2019: с чем носить самые модные брюки сезона

Как ранее писал OBOZREVATEL, редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения