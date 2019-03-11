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Тренды весна-лето 2019 года: названа самая модная одежда

3.1тЧитать материал на украинском

Самой модной одеждой сезона весна-лето 2019 года будут "велосипедки" и комбинезоны, похожие на рабочие.

Об этом сообщила известный украинский дизайнер Елена Голец в комментарии корреспонденту УНН. "Велосипедки превратились из микро-тренда в полноценный тренд. Они уже не элемент спортивной одежды — теперь это полноценный предмет гардероба для жизни. Сочетайте их с пиджаком или длинной блузой с ремнем", — посоветовала дизайнер.

Тренды весна-лето 2019 года: названа самая модная одежда

Фото: instagram/pepamack

Тренды весна-лето 2019 года: названа самая модная одежда

Ким Кардашьян

Фото: instagram/kimkardashian

Тренды весна-лето 2019 года: названа самая модная одежда

Фото: instagram/pernilleteisbaek

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Также по словам Голец, еще один тренд сезона — объемные комбинезоны, должны быть свободного покроя и с несколькими карманами.

Тренды весна-лето 2019 года: названа самая модная одежда

Фото: lady.tochka.net

Тренды весна-лето 2019 года: названа самая модная одежда

Фото: lady.tochka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал оттенки, которые станут самыми актуальными в 2019 году.

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