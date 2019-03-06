Тренды осени: что модно носить в 2019 году

На мировых подиумах уже показали брендовые коллекции сезона осень-зима 2019/2020 года. Оценивая стильные вещи от именитых кутюрье, можно в очередной раз прийти к выводу, что все новое — это хорошо забытое старое.

OBOZREVATEL предлагает подборку из топ-5 трендов на осень 2019, которые диктует уличная мода Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа.

Банты

Банты разных размеров, цветов и фактур присутствуют в коллекциях всех ведущих домов моды. Раньше они выполняли исключительно практичную функцию — скрепляли разные части туалета. Но сейчас бант стал главным элементом декора. Дизайнеры предлагают делать акцент на одном большом банте — на шее или на поясе.

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru

Цветные колготки

Последний раз тренд на цветные колготки "оживал" 10 лет назад, он стал популярным благодаря молодежному сериалу "Сплетница". Однако потом дизайнеры сделали ставки на классику, предлагая модницам носить плотные черные колготки как единственно приемлемые. Сейчас этот тренд решил возродить сам Жан-Поль Готье, сомнений нет — скоро цветные колготки будут носить все модницы.

Фото: vogue.ru

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Широкие шляпы

В грядущем осенне-зимнем сезоне дизайнеры предлагают носить фетровые шляпы с широкими полями и плоским дном. Такие любила принцесса Диана, которую не зря считали иконой стиля.

Фото: vogue.ru

Фото: newwoman.ru

Джинсовые платья

Деним — один из самых популярных материалов последних сезонов, и он не собирается сбавлять обороты. Так, модными в грядущем сезоне будут приталенные джинсовые платья с пышной юбкой, которые в своей коллекции представил модный дом Christian Dior.

Фото: vogue.ru

Фото: oplatjah.ru

Юбочные костюмы

За последние несколько лет модницы немножко устали от брючных костюмов, поэтому дизайнеры предложили альтернативу — жакеты с юбкой. Чтобы образ не был слишком скучным, дизайнеры предлагают выбирать яркие цвета.

Фото: newwoman.ru

Фото: newwoman.ru

Фото: vogue.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее институт цвета Pantone рассказал, какие оттенки будут модными в 2019 году. Так, среди весенне-летних фаворитов оказались сочные оттенки оранжевого, желтого и красного цветов.

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