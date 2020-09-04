Тренды осени 2020: какие юбки будут в моде. Фото

Юбка – универсальный элемент женского гардероба. С ее помощью можно создавать стильные образы, подчеркивать фигуру и скрывать недостатки.

О том, какие юбки будут в моде осенью 2020 года, расскажет OBOZREVATEL.

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка – настоящий хит осеннего сезона. Ее можно носить с простыми кофточками, свитерами, футболками. Что касается обуви, идеальный вариант – кеды или кроссовки. Самыми модными осенью 2020 стали светлые классические кеды.

elle.ru

ladyline.me

Юбка плиссе

Юбка плиссе снова вернулась в моду. Ее можно носить с контрастными вещами, например, с кожаной курткой и грубыми ботинками. Дополнить такой оригинальный образ можно темными очками и крупными аксессуарами.

kak-nosit.ru

ladyline.me

Юбка-карандаш

Популярной осенью будет и юбка-карандаш, которая эффектно подчеркивает линию талии и бедер. Отметим, что данную модель можно сочетать как с туфлями – получится волшебный образ для офиса, так с кедами – для города.

pinterest.com

glamurnenko.ru

Юбка слип

Шелковые или атласные юбки в бельевом стиле – абсолютный тренд осени 2020 года. Носить их можно с изящной обувью на каблуке или же сочетать с более мужским стилем – оверсайз кардиганом и кроссовками. Последний вариант подчеркнет женственность за счет микса несочетаемого.

women-tusovka.ru

missguided.com

Юбка на запах

Юбки на запах снова вернулись в моду. Дизайнеры предлагают на осень 2020 модели с глубокими или средними разрезами у бедра, скрепленные несколькими пуговицами или собранные с помощью завязок. Отметим, что такая юбка сделает образ очень модным и женственным.

pinterest.com

pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая верхняя одежда будет популярна осенью 2020 года.