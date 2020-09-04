Тренды осени 2020: какие юбки будут в моде. Фото
Юбка – универсальный элемент женского гардероба. С ее помощью можно создавать стильные образы, подчеркивать фигуру и скрывать недостатки.
О том, какие юбки будут в моде осенью 2020 года, расскажет OBOZREVATEL.
Джинсовая юбка
Джинсовая юбка – настоящий хит осеннего сезона. Ее можно носить с простыми кофточками, свитерами, футболками. Что касается обуви, идеальный вариант – кеды или кроссовки. Самыми модными осенью 2020 стали светлые классические кеды.
Юбка плиссе
Юбка плиссе снова вернулась в моду. Ее можно носить с контрастными вещами, например, с кожаной курткой и грубыми ботинками. Дополнить такой оригинальный образ можно темными очками и крупными аксессуарами.
Юбка-карандаш
Популярной осенью будет и юбка-карандаш, которая эффектно подчеркивает линию талии и бедер. Отметим, что данную модель можно сочетать как с туфлями – получится волшебный образ для офиса, так с кедами – для города.
Юбка слип
Шелковые или атласные юбки в бельевом стиле – абсолютный тренд осени 2020 года. Носить их можно с изящной обувью на каблуке или же сочетать с более мужским стилем – оверсайз кардиганом и кроссовками. Последний вариант подчеркнет женственность за счет микса несочетаемого.
Юбка на запах
Юбки на запах снова вернулись в моду. Дизайнеры предлагают на осень 2020 модели с глубокими или средними разрезами у бедра, скрепленные несколькими пуговицами или собранные с помощью завязок. Отметим, что такая юбка сделает образ очень модным и женственным.
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