Тренды осени 2019: какую верхнюю одежу выбрать

С приходом осени каждая модница начинает задумываться о покупке верхней одежды. В этом сезоне тренды настолько разнообразны, что каждый сможет найти себе что-то по вкусу.
Кейпы, дерзкие кожаные тренчи и классические строгие пальто – выбрать идеальную верхнюю одежду для длительных приятных прогулок несложно, пишет Vogue.
Платье Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke
vogue.ua
Классика жанра
Классическое прямое пальто – никогда не выйдет из моды. А с возвращением буржуазного стиля и повышения интереса к вещам классическим и консервативным такая покупка станет грамотной инвестицией.
Пальто, гольф, брюки – все Max Mara, ботильоны Jimmy Choo
vogue.ua
Helmut Lang
vogue.ua
Vince
vogue.ua
Королевское наследие
Кейпы вернулись этой осенью на подиумы, напомнив, что такое настоящее благородство. Носить их можно как с джинсами, так и элегантными платьями.
Пальто BOSS, платье Escada
vogue.ua
Max Mara
vogue.ua
Chloe
vogue.ua
Кожа
На экраны возвращается Матрица, а в модные гардеробы возвращаются кожаные плащи и куртки-косухи.
Весь образ – Fendi
vogue.ua
Co
vogue.ua
Salvatore Ferragamo
vogue.ua
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2018/2019 креативный директор Sacai Титосэ Абэ приняла необычное решение и обула моделей в разные ботинки.
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