Тренды осени 2019: какую верхнюю одежу выбрать

С приходом осени каждая модница начинает задумываться о покупке верхней одежды. В этом сезоне тренды настолько разнообразны, что каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

Кейпы, дерзкие кожаные тренчи и классические строгие пальто – выбрать идеальную верхнюю одежду для длительных приятных прогулок несложно, пишет Vogue.

Платье Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke vogue.ua

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Классика жанра

Классическое прямое пальто – никогда не выйдет из моды. А с возвращением буржуазного стиля и повышения интереса к вещам классическим и консервативным такая покупка станет грамотной инвестицией.

Пальто, гольф, брюки – все Max Mara, ботильоны Jimmy Choo vogue.ua

Helmut Lang vogue.ua

Vince vogue.ua

Королевское наследие

Кейпы вернулись этой осенью на подиумы, напомнив, что такое настоящее благородство. Носить их можно как с джинсами, так и элегантными платьями.

Пальто BOSS, платье Escada vogue.ua

Max Mara vogue.ua

Chloe vogue.ua

Кожа

На экраны возвращается Матрица, а в модные гардеробы возвращаются кожаные плащи и куртки-косухи.

Весь образ – Fendi vogue.ua

Co vogue.ua

Salvatore Ferragamo vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2018/2019 креативный директор Sacai Титосэ Абэ приняла необычное решение и обула моделей в разные ботинки.

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