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11 сентября • обновлено в 22:30
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Тренды осени 2019: какую верхнюю одежу выбрать

10.6т Читать материал на украинском

С приходом осени каждая модница начинает задумываться о покупке верхней одежды. В этом сезоне тренды настолько разнообразны, что каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

Кейпы, дерзкие кожаные тренчи и классические строгие пальто – выбрать идеальную верхнюю одежду для длительных приятных прогулок несложно, пишет Vogue.

Платье Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke

Платье Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke

vogue.ua

Новости
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Классика жанра

Классическое прямое пальто – никогда не выйдет из моды. А с возвращением буржуазного стиля и повышения интереса к вещам классическим и консервативным такая покупка станет грамотной инвестицией.

Пальто, гольф, брюки – все Max Mara, ботильоны Jimmy Choo

Пальто, гольф, брюки – все Max Mara, ботильоны Jimmy Choo

vogue.ua

Helmut Lang

Helmut Lang

vogue.ua

Vince

Vince

vogue.ua

Королевское наследие

Кейпы вернулись этой осенью на подиумы, напомнив, что такое настоящее благородство. Носить их можно как с джинсами, так и элегантными платьями.

Пальто BOSS, платье Escada

Пальто BOSS, платье Escada

vogue.ua

Max Mara

Max Mara

vogue.ua

Chloe

Chloe

vogue.ua

Кожа

На экраны возвращается Матрица, а в модные гардеробы возвращаются кожаные плащи и куртки-косухи.

Весь образ – Fendi

Весь образ – Fendi

vogue.ua

Co

Co

vogue.ua

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2018/2019 креативный директор Sacai Титосэ Абэ приняла необычное решение и обула моделей в разные ботинки.

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