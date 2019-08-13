Тренды осени 2019: какой тренч выбрать

В грядущем осеннем сезоне одним из главных трендов в одежде будет классический тренч с клетчатыми вставками.
Во время Недель моды сезона осень-зима 2019 на показе Джонатана Андерсона в Лондоне самым фотографируемым стал выход модели в таком наряде, пишет Vogue.
vogue.ru
Наступающей осенью следует обратить внимание и на "эволюционировавшую" версию классического тренча. Клетчатые вставки на бежевом габардине можно найти у Риккардо Тиши для Burberry, Алессандро Микеле для Gucci и, собственно, задавшего тренд Джонатана Андерсона.
JW Anderson
vogue.ru
Mackintosh
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Bimba Y Lola
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Barbour by Alexachung
vogue.ru
Burberry
vogue.ru
Gucci
vogue.ru
Tommy Hilfiger
vogue.ru
Как ранее писал OBOZREVATEL, лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима 2019/2020 занимает клетка. Дизайнеры в своих осенних коллекциях представили различные варианты этого "рисунка". Среди главных видов: элегантная "гусиная лапка", классический шотландский тартан, лаконичный принт "принц Уэльский"
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