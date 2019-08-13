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Тренды осени 2019: какой тренч выбрать

1.4т Читать материал на украинском

В грядущем осеннем сезоне одним из главных трендов в одежде будет классический тренч с клетчатыми вставками.

Во время Недель моды сезона осень-зима 2019 на показе Джонатана Андерсона в Лондоне самым фотографируемым стал выход модели в таком наряде, пишет Vogue.

Тренды осени 2019: какой тренч выбрать

vogue.ru

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Наступающей осенью следует обратить внимание и на "эволюционировавшую" версию классического тренча. Клетчатые вставки на бежевом габардине можно найти у Риккардо Тиши для Burberry, Алессандро Микеле для Gucci и, собственно, задавшего тренд Джонатана Андерсона.

JW Anderson

JW Anderson

vogue.ru

Mackintosh

Mackintosh

vogue.ru

Bimba Y Lola

Bimba Y Lola

vogue.ru

Barbour by Alexachung

Barbour by Alexachung

vogue.ru

Burberry

Burberry

vogue.ru

Gucci

Gucci

vogue.ru

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

vogue.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима 2019/2020 занимает клетка. Дизайнеры в своих осенних коллекциях представили различные варианты этого "рисунка". Среди главных видов: элегантная "гусиная лапка", классический шотландский тартан, лаконичный принт "принц Уэльский"

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