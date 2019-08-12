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Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей

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Тренды летнего маникюра в 2019 году вернулись к минимализму и пастельным оттенкам. Так, в августе следует выбирать голубые и оранжевые оттенки. Тем, кто любит яркие цвета необходимо обратить внимание на красный цвет.

Кроме того, актуальными будут белые, молочные, кремовые, пастельно-розовые, зеленые и нюдовые оттенки.

Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
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В августе этого года в моду возвращается натуральность, а с ней и короткие ногти. Стилисты советуют не стесняться, и выбирать яркие цвета. Также в тренде будет дизайн ногтей с изображениями клубники, арбуза, вишни и других фруктов.

Поклонницы минимализма могут объединить яркий фруктовый принт с нюдовими и другими спокойными оттенками.

Голубые оттенки

Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей

Розовые оттенки

Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей

Нюдовые оттенки

Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей

Зеленые оттенки

Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей

Фруктовый маникюр

Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей
Тренды маникюра в августе 2019: топ-5 лучших идей

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какое окрашивание волос будет в тренде в 2019 году.

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