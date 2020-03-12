Тренды маникюра 2020: как красить ногти весной

Выбор нового цвета ногтей, дизайна или техники нейл-арта для весны 2020 не должен быть продиктован офисным дресс-кодом, длиной ногтей, гардеробом и прочими факторами.

Маникюр является не просто дополнением к образу, но отдельным его элементом, пишет Cosmopolitan.

pexels

Частичный контур

Маникюр с частичным контуром точно подойдет минималистам и понравится тем, кто не любит яркие рисунки.

Минимализм

2020 год выводит на передний план минимализм. Такой маникюр точно подойдет под любой наряд.

Цветной френч

Размытый контур и разные оттенки на ногтях будут выглядеть очень стильно.

Анималистика

Самая дикая тенденция 80-х вернулась в моду. Анималистичный принт и яркие оттенки даже можно использовать в рамках одного нейл-арта.

Фольга и металлический блеск

Нейл-дизайн с фольгой и эффектом металлик будет популярным и весной 2020. Из фольги можно делать различные формы, рисунки и даже создавать анималистичные принты.

Ранее OBOZREVATEL подготовил топ-5 вещей, которые стилисты не советуют носить после 30 лет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!