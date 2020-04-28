Тренды лета 2020: какие платья будут в моде

Лето – пора ярких красок, положительных эмоций, солнышка, тепла и, конечно же, модных и женственных образов. А они, как правило, всегда ассоциируются с платьями.

О том, какие платья будут в моде летом 2020 года – расскажет OBOZREVATEL.

Платья с объемными рукавами

Платья с объемными рукавами в виде фонариков по-прежнему остаются в моде. Отметим, что их можно носить как с туфлями, так и с кроссовками. В любом случае, такая модель сделает ваш образ более запоминающимся и женственным.

Фото: beautylooks.ru

Кожаное платье

Ультрамодными в летнем сезоне будут и кожаные платья. Вы можете выбрать оригинальное стильное мини с одним рукавом или же остановить свой выбор на более классической модели. Отметим, что самыми модными оттенками кожаных платьев будут черный, белый, горчичный и коричневые тона.

Фото: gepur.com

Леопардовое платье

Леопардовый принт снова вернулся в моду. Носить такие платья можно с ковбойскими сапогами, туфлями или же с кроссовками.

Фото: lady-glamor.ru

Платье с цветочным принтом

Цветочный принт традиционно – один из ключевых в летнем сезоне. Надевать такие платья можно как для прогулки, так и для похода в ресторан. Отметим, что такие модели сочетают в себе стиль, практичность и изысканную легкость.

Фото: instagram/the.la.way

Платье с воланами и рюшами

Оборки, воланы, рюши превратят любое строгое платье в женственное и романтичное. Эти декоративные элементы стали одним из самых горячих трендов лета 2020 года.

Фото: aliexpress.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали главные цвета лета 2020, которые будут носить все модницы в следующем сезоне.

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