Тренды 90-х, которые вернулись: главные аксессуары культового десятилетия

Иногда мода поражает своей цикличностью. 2019-й отличился многими трендами, которые были актуальны в прошлом.

И хотя они несколько видоизмененные, все равно чувствуется дух той эпохи. О трендовых аксессуарах 90-х пишет "Cosmopolitan".

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Обруч

Сейчас в моде объемные изделия из атласа, а также варианты с камнями и цветами. Слегка подкрученые волосы, подобный аксессуар – и ты в тренде.

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Скранч

В сериале "Секс в большом городе" героиня Кэрри Брэдшоу назвала объемную резинку аксессуаром для жительниц провинций, хотя сама актриса охотно носила его на макушке в 90-х. В 2019-м скранчем можно украшать низкий хвост, оригинальное плетение или пучок.

cosmo.com.ua

Заколки

Еще одним микротрендом с 90-х стали заколки для волос с перламутром, жемчугом или стразами.

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Панама

Панамы в новом сезоне не только очень практичны, но и легко могут заменить бейсболку в солнечные дни. Следует выбирать модели с мехом, логотипами, анималистическим принтом, а также более классические - монохром, кожа, клетка.

cosmo.com.ua

Цепочки

Массивные золотые цепочки, а также варианты с подвесом стоит сочетать с базовыми элементами гардероба: белой или черной футболкой и жакетом днем и коктейльным платьем мини - на вечер.

cosmo.com.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 90-х модницы узнали о таких стилях в одежде, как унисекс, милитари, спортивный, кэжуал и гранж. Зачастую все эти направления объединялись в рамках одного образа, что делало его ярким и привлекающим внимание.

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