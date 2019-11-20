Тренды 90-х, которые вернулись: главные аксессуары культового десятилетия

Иногда мода поражает своей цикличностью. 2019-й отличился многими трендами, которые были актуальны в прошлом.
И хотя они несколько видоизмененные, все равно чувствуется дух той эпохи. О трендовых аксессуарах 90-х пишет "Cosmopolitan".
cosmo.com.ua
Обруч
Сейчас в моде объемные изделия из атласа, а также варианты с камнями и цветами. Слегка подкрученые волосы, подобный аксессуар – и ты в тренде.
cosmo.com.ua
Скранч
В сериале "Секс в большом городе" героиня Кэрри Брэдшоу назвала объемную резинку аксессуаром для жительниц провинций, хотя сама актриса охотно носила его на макушке в 90-х. В 2019-м скранчем можно украшать низкий хвост, оригинальное плетение или пучок.
cosmo.com.ua
Заколки
Еще одним микротрендом с 90-х стали заколки для волос с перламутром, жемчугом или стразами.
cosmo.com.ua
Панама
Панамы в новом сезоне не только очень практичны, но и легко могут заменить бейсболку в солнечные дни. Следует выбирать модели с мехом, логотипами, анималистическим принтом, а также более классические - монохром, кожа, клетка.
cosmo.com.ua
Цепочки
Массивные золотые цепочки, а также варианты с подвесом стоит сочетать с базовыми элементами гардероба: белой или черной футболкой и жакетом днем и коктейльным платьем мини - на вечер.
cosmo.com.ua
Как ранее писал OBOZREVATEL, в 90-х модницы узнали о таких стилях в одежде, как унисекс, милитари, спортивный, кэжуал и гранж. Зачастую все эти направления объединялись в рамках одного образа, что делало его ярким и привлекающим внимание.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!