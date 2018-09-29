Тренды 2018: универсальная верхняя одежда для осени от украинских дизайнеров

Осенью погода меняется быстрее, чем настроение девушки. Гуляя городом можно встретить влюбленную парочку в вязаных свитерах, беззаботную молодежь в футболках и вдумчивых прохожих в куртках. В этот период подобрать идеальный лук - одна из самых непростых задач.

OBOZREVATEL просмотрел коллекции прогрессивных украинских брендов одежды, чтобы подобрать варианты универсальной верхней одежды.

Платье-тренч - современная классика

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Модные вариации делового стиля уже давно перестали быть строгими. Сегодня бизнес леди могут позволить игру с фактурами, фасонами и оттенками. Хорошая основа для осеннего образа - платье-тренч. Главная привилегия - возможность комбинировать с гольфами, свитерами, футболками или же носить как полноценное платье, оголяя руки. В данной модели: акцент на талии и выбор не кричащего цвета сохраняет женственность и утонченность.

Светоотражающий плащ расскажет об индивидуальности

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Ритм жизни и круговорот фэшн трендов делают ставки не просто на изделия, а на универсальные произведения искусства. Этот способ самовыражения и проявления индивидуальности привлекает новые технологии изготовления вещей. Главная особенность плаща - использование светоотражающей ткани, которая при попадании на световые лучи ночью превращается в магическое изделие, сохраняя главный посыл - “быть осторожным на дорогах и обезопасить свою жизнь”.

Длинный кардиган - базовая вещь в гардеробе

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Говоря об уюте невольно ассоциируешь осень с теплым вязаным свитером, а говоря о едином сплетении уюта и комфорта - беспроигрышным вариантом является вязаный кардиган. Это тот случай, когда одно изделие становится альтернативой заботы и примером проявления любви. Такой кардиган - универсальный: его можно носить абсолютно с любой одеждой. Данный кардиган украшен украинским орнаментом, что придает изделию национальной аутентичности.

Стильный вариант - накидка из жаккарда

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Часто выбегая из дома на свидание или вечеринку девушке не хватает какой-то особенной детали и акцента. Ведь красивым платьем сейчас никого не удивить. Решением этой проблемы станет рельефная накидка. Используя жаккардовую ткань и сохраняя длину - любой образ становится изящным по умолчанию.

Домашний халат - возможность быть красивой всегда

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Не стоит забывать, что и дома каждая девушка обязана выглядеть достойно. Проблемы с отопительным сезоном не должны кутать только в одеяло и заставлять носить бабушкин свитер. Дополнить ночнушку или спальный костюм можно легким домашним халатом из натуральных тканей. Для дома можно выбирать, что угодно: кружевные майки, свободные штаны, короткие спальные платья, легкие шортики, утепленные костюмы - все для того, чтобы девушка ощущала себя привлекательной 24/7.

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