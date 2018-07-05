Тренды 2018: топ-5 популярных стрижек лета

Лето – отличное время для экспериментов и смены имиджа. Хорошая стрижка может не только сделать женщину более привлекательной, но и просто поднять настроение или улучшить самооценку.

Об актуальных трендах и оригинальных образах 2018 года изданию Styler рассказал киевский стилист Евгений Соколов, который много времени проводит в Амстердаме.

Тренд 2018: короткие стрижки в стиле "пикси"

instagram.com/sibeldaria

Чем короче стрижка, тем более смелым и оригинальным будет ваш образ! В этом сезоне коротких стрижек советуют точно не бояться. Можно смело экспериментировать.

"Если вы решились на стрижку, которой у вас ранее никогда не было, то этот тренд - самый актуальный повод сделать ее максимально короткой, максимально дерзкой и сексуальной. Это может стать хорошим экспериментом, ведь короткие стрижки требуют ежемесячной коррекции, и укороченная версия поможет вам принять решение: повторить через месяц эту длину или же к ближайшему осеннему сезону немножко отпустить волосы", - советует стилист.

Тренд 2018: Гладкие ухоженные волосы

instagram.com/keratin.minsk.by.eliza

Такая прическа отлично подойдет обладательницам волос средней густоты и густых волос длины ХL и XXL. Особенно тем, у кого отпустить длинные волосы никак не удается.

Тренд 2018: "Мокрый эффект"

instagram.com/stacia_hairstyle

В повседневной городской моде или на пляже в этом сезоне очень актуально использовать "мокрые" текстуры. Сделать такую прическу можно с помощью геля с эффектом мокрых волос или текстурирующего мусса.

Тренд 2018: Воздушные челки

instagram.com/mashaefrosinina

Главное правило и требование к такой челке – то, чтобы ее можно было легко убрать в основную массу волос, зачесать или заколоть большой невидимкой, достать и спрятать. Нужно, чтобы ее было легко трансформировать и комбинировать с разными образами и прическами.

Тренд 2018: Стрижки с "тупым" срезом

nstagram.com/daryabykovaa

"Это хороший совет для девушек, которые на протяжении нескольких месяцев отпускают волосы, но они у них все еще сохраняется длина ниже плеч. Такое решение позволит избавиться от этой длины, создать модную стрижку можно при помощи ножниц или машинки с "тупым" срезом. Получится стрижка немножко выше плеч: очень актуальная и модная", - говорит Евгений Соколов.

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