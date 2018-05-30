Тренды-2018: назван самый модный купальник этого сезона

Самой стильной и востребованной моделью купального костюма в этом году стал слитный ретро-купальник с поясом на талии.
По версии многих стилистом, именно он стал стал одним из самых модных трендов пляжного сезона-2018. В свою очередь известные бренды-производители пляжной одежды представили различные варианты таких купальных костюмов, пишет Daily Mail.
"Эта вещь станет чем-то большим, чем просто одеждой для отдыха на пляже или у бассейна. Многие купальные костюмы напоминают мне "олдскульный" гламур со стильными деталями. Такой купальник - модный и в то же время функциональный, и это прекрасно", - заметила стилист Рошель Уайт.
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку модных моделей купальников на сезон лето-2018.