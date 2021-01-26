Тренд весны-2021 – кукольные платья: с чем их носить

В 2021 году в тренде будут кукольные платья с пышными юбками из сетки и фатина. Кроме того, такие наряды могут украшать воздушные рукава и каскады оборок.

Как стало известно, после выхода новых коллекций весна-лето 2021 популярными стали платье из тюля в пастельном желтом оттенке Molly Goddard и белый наряд Jacquemus. Об этом пишет Vogue.

Так, многие известные бренды предлагают интересные варианты пышных мини-платьев из сетки нежно-розового оттенка. А компания Giambattista Valli вовсе представила черно-белое платье лифом из пайеток, многоярусной юбкой и бантом.

Кукольные платья с пышными юбками Vogue

Бренды предлагают интересные варианты пышных мини-платьев Vogue

Стоит отметить, что кукольные платья можно сочетать с грубыми армейскими ботинками или даже комбинировать черное мини с рукавами-фонариками, белой рубашкой и сандалиями на платформе.

Такие наряды должны украшать воздушные рукава Vogue

Кукольные платья можно сочетать с грубыми армейскими ботинками Vogue

Трендовые пышные платья в 2021 году Vogue

Напомним, ранее стало известно, что 25 января в Париже стартовала Неделя высокой моды, которая в этом сезоне пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В расписании – показы Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы модные короткие стрижки для круглого лица в 2021 году.