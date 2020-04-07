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7 апреля • обновлено в 15:39
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Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

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Черные брюки – не только самая универсальная вещь в гардеробе, но и тренд сезона весна-лето 2020.

О том, с чем можно сочетать черные брюки, а также, как правильно их носить, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, пишет Cosmopolitan.

Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

Кожаные брюки

Кожаные брюки не уходят из рейтинга трендов уже который сезон и будет там оставаться еще очень долго. Их можно надеть как на свидание, так и в офис. Главное выбрать лаконичный крой.

Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

cosmo.ru

Кюлоты

Черные кюлоты можно сочетать и с каблуками, и с кроссовками. Такие брюки могут стать идеальной базой: к ним можно подобрать и спортивное худи, и футболку, и романтическую блузу, и даже строгую рубашку. Единственное, нужно обращать внимание на высоту обуви: лучше выбирать модели до щиколотки или уходящие за штанины.

Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

cosmo.ru

Карроты

Эти брюки – идеально сядут на любую фигуру. Благодаря высокой посадке, можно подчеркнуть талию, а свободная посадка на бедрах - скроет лишний объем. Если носить их с каблуками, то ноги будут казаться длинее.

Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

cosmo.ru

Карго

С их помощью звезды в Голливуде любят подчеркивать выразительную талию и пышные бедра. Эти брюки идеально подходят для повседневных образов.

Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

cosmo.ru

Широкие

Благодаря широкому крою и длинным штанинам ноги становятся визуально намного длинее. К тому же, эти брюки – тренд сезона.

Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

cosmo.ru

Клеш

Брюки-клеш помогают сделать фигуру более выразительной: они делают акцент на талии и выделяют бедра. Особенно стоит присмотреться к моделям, расклешенным от колена.

Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

cosmo.ru

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Автор
Анна Михно
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