Тренд на классику 2020: как правильно носить черные брюки

Черные брюки – не только самая универсальная вещь в гардеробе, но и тренд сезона весна-лето 2020.

О том, с чем можно сочетать черные брюки, а также, как правильно их носить, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, пишет Cosmopolitan.

Кожаные брюки

Кожаные брюки не уходят из рейтинга трендов уже который сезон и будет там оставаться еще очень долго. Их можно надеть как на свидание, так и в офис. Главное выбрать лаконичный крой.

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Кюлоты

Черные кюлоты можно сочетать и с каблуками, и с кроссовками. Такие брюки могут стать идеальной базой: к ним можно подобрать и спортивное худи, и футболку, и романтическую блузу, и даже строгую рубашку. Единственное, нужно обращать внимание на высоту обуви: лучше выбирать модели до щиколотки или уходящие за штанины.

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Карроты

Эти брюки – идеально сядут на любую фигуру. Благодаря высокой посадке, можно подчеркнуть талию, а свободная посадка на бедрах - скроет лишний объем. Если носить их с каблуками, то ноги будут казаться длинее.

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Карго

С их помощью звезды в Голливуде любят подчеркивать выразительную талию и пышные бедра. Эти брюки идеально подходят для повседневных образов.

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Широкие

Благодаря широкому крою и длинным штанинам ноги становятся визуально намного длинее. К тому же, эти брюки – тренд сезона.

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Клеш

Брюки-клеш помогают сделать фигуру более выразительной: они делают акцент на талии и выделяют бедра. Особенно стоит присмотреться к моделям, расклешенным от колена.

cosmo.ru

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