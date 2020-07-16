Тренд лета-2020: названы самые модные джинсы сезона

Ольга Веркалец Мода 13:27, 16.07.2020

Джинсы с разрезами под ягодицами Peekaboo pants стали новым летним трендом среди знаменитостей в 2020 году.

Впервые такие штаны надела бывшая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После публикации фото в Instagram-аккаунте американской модели начали появляться уроки о том, как сделать такие же джинсы в домашних условиях.

Кайли Дженнер в трендовых джинсах
pinterest.co.kr

В джинсах с разрезами под ягодицами уже успели попозировать модели Элиану Арвизу (Elianna Arvizu) и Мейсон Фернандес (Mason Fernandez). Аналогичные штаны бренда Revice Denim прорекламировали несколько моделей марки.

Джинсы с разрезами под ягодицами стали трендом лета-2020
Instagram @whitefoxboutique

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как выбрать идеальную модель джинсов по типу фигуры.

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Lady Мода

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