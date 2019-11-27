"Траур по независимой Украине?" Образ Зеленской в Литве вызвал споры в сети

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала в сети ажиотаж стильным образом.

Соответствующие фотографии обнародованы в ее официальном Instagram-аккаунте и на странице Офиса президента в Facebook.

В частности, супруга главы государства Владимира Зеленского посетила международную школу "Вильнюсский Литовский дом", где встретилась с украинскими детьми, в черном платье с выточками на талии, напоминающими корсаж. Образ немного смягчала прическа – распущенные волнистые волосы.

Елена Зеленская в черном платье на встрече с детьми в Литве Фото: Офис президента Украины

"Недавно в Литве была такая же ситуация со школьным питанием, как и в Украине. Родители и ученики жаловались на некачественные продукты и невкусные блюда. С решением проблемы не тянули. Создали специальную комиссию из врачей-диетологов, родителей, ответственных чиновников. После мониторинга более 40 образовательных учреждений были разработаны рекомендации по здоровому питанию. И сейчас их активно внедряют. А также проводят обучение для администраций школ и работников столовых", – рассказала по итогам Зеленская.

Черное платье первой леди на фоне вышиванок Фото: Офис президента Украины

В комментариях мнения пользователей по поводу наряда первой леди разделились. Некоторым понравился образ Зеленской, другие же отметили, что она выглядит слишком чопорно.

"Это у нее платье, или брючный комбинезон со шлейфом?", "Черный плащ", "Красота украинская", "А что не говорите, таки умеет Елена наряжаться. Выгодно ее оттеняет черный цвет на фоне веселых вышиванок", "Как в трауре", "Траур по независимой Украине уже носит", "Ни о чем", "Настоящая европейка", "За что вас так не любит, ваш стилист? Так нарядиться, уметь надо", – написали пользователи.

Елена Зеленская в Литве с детьми Фото: Офис президента Украины

Елена Зеленская в Литве - образ Фото: Офис президента Украины

Елена Зеленская посетила литовскую школу instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская посмотрела, чем кормят детей в Литве instagram/olenazelenska_official

Наряд Зеленской - реакция сети twitter/dendnepro/

Наряд Зеленской - реакция пользователей twitter/dendnepro/

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская журналистка подробно разобрала образы Зеленской во время ее визита в Литву и Эстонию.

Одним из выгоднейших с точки зрения стиля наряда оказался ансамбль из бежевого пальто, блузки и брюк. Как стало известно в сети, верхняя одежда стоит 30 тысяч гривен.

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