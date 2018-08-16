Тратит миллионы: СМИ выяснили, как Петросян балует молодую любовницу

Развод российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко по-прежнему остается под пристальным вниманием общества.

То, что виновницей разлада в супружеской паре стала помощница Петросяна Татьяна Брухунова, его поклонники заметили еще несколько лет назад – слишком быстро девушка- сисадмин сайта стала директором театра и личной помощницей юмориста.

Только ленивый не обратил внимания, как провинциалка из российской Тулы, попав в окружение артиста, превратилась из серой мышки в стильную леди, пишет kp.ru.

Татьяна Брухунова kp.ru

"Я видела эту особу с Евгением Вагановичем в Ялте. Они гуляли с Татьяной по набережной, - пишет на сайте передачи "Кривое зеркало" одна из поклонниц юмориста, - К Петросяну было нереально пробиться. Его обступили со всех сторон. Татьяна была очень надменна, в больших черных очках и шляпе".

Заметить изменения в гардеробе 29-летней девушки можно по ее фото в соцсетях, ведь она то и дело демонстрирует дорогие сумки и меха.

Сумочка Chanel. Цена - примерно 145,5 тыс. грн kp.ru

Сумочка Dior. Цена - примерно 108 тыс. грн kp.ru

Клатч от российского дизайнера. Цена - примерно 7,5 тыс. грн kp.ru

Клатч от российского дизайнера. Цена - примерно 10 тыс. грн kp.ru

Рюкзак Michael Kors. Цена - примерно 10 тыс. грн kp.ru

Сумка Louis Vuitton. Цена - примерно 34 тыс. грн kp.ru

Немалую долю гардероба Татьяны занимают шубы. Если судить по фото из соцсетей, их у девушки не менее пяти. О стоимости самых заметных из них журналистам рассказала эксперт-товаровед, специалист по меховым изделиям Анжелика Новицкая.

kp.ru

"Такая модель из шкурок шиншиллы стоит от 800 тыс. рублей (примерно 330 тыс. грн) и довольно часто - миллион (примерно 413 тыс. грн) и более. Подобные шубки рассчитаны на кратковременную эксплуатацию. И носить сумку через плечо на изделиях из шиншиллы категорически нельзя, волосяной покров быстро стирается. Мех шиншиллы обладает низкими износоустойчивыми характеристиками - не больше двух сезонов", - рассказала эксперт.

kp.ru

"Полупальто изготовлено из натуральной норки, - отмечает Новицкая, - Как правило, такой яркий золотистый цвет получают путем обесцвечивания коричневой норки. Модель классическая, не новая, в стиле Шанель. Цена таких изделий начинается от 100 тыс. рублей (примерно 41 тыс. грн) и более.

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