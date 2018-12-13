Каждая девушка стремится выглядеть стильно, немного моложе своих лет и всегда соответствовать трендам. Как же соединить в одном образе все эти качества, и подчеркнуть при этом достоинства фигуры?

1. Мягкие, не кричащие оттенки

Чем старше мы становимся, тем более мягкими должны быть оттенки в гардеробе. Со временем меняется колорит внешности и немного тускнеет оттенок глаз и кожи. Цвет, который находится ближе всего к лицу должен украшать вас, придавать сияние коже. Освежающими будут пастельные, сбалансированные цвета, при этом черного лучше избегать. Можно использовать разве что его не такие насыщенные оттенки – графитовый, мышиный серый, которые стоит разбавить более светлыми красками.

2. Кроссовки

Спортивная обувь вышла за рамки спортзалов и тренировок, и уверенно заняла место в стильных луках модников по всему миру. Дома моды выпускают коллекции кроссовок, которые лишь отдаленно напоминают о спортивном прошлом. Сочетайте их с легкими платьями в пол и джинсовыми куртками oversize – так легко соблюсти баланс между женственностью и комфортом.

3. Аксессуары

Всегда уместно разнообразить look украшениями – будь то серьги, кольца, тонкие бусы или колье. Главное подобрать тип аксессуаров под свой стиль, характер и вкус. Не нужно выбирать очень массивные или броские элементы, лучше отдать предпочтение тонкой цепочке или легким серьгам. Они должны добавить лишь немного блеска, и вовсе не стать главной частью образа. Уместно также использовать ремни – кожаные, тканевые или из декоративных материалов. Они выгодно подчеркивают талию и способны преобразить даже однотонный базовый свитер.

4. Минимализм

Сложно скроенные вещи с драпировками или глубокими складками могут сработать против вас. Ровно также, как замысловатые принты и узоры. Не уверены подойдет вам блуза со строгими линиями и бантом на шее – отдайте предпочтение минималистичному варианту – рубашке свободного кроя из льна или плотного котона.

5. Джинсы

При выборе джинсов обязательно обращать внимание на качество пошива и ткани. Плотный деним лучше держит форму и подчеркивает остальные детали образа – жакеты, кардиганы и рубашки. Правильный фасон способен подчеркнуть фигуру и скрыть все недостатки. Джинсы хорошо сочетаются с кашемировыми свитерами, свободными рубашками, грубыми ботинками или обувью на низком ходу - бабушами, сандалиями или лоферами.