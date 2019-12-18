Правильные джинсы и модный мех: топ-5 вещей, которые должны быть в зимнем гардеробе

С наступлением холодов каждая женщина задается вопросом, как утеплиться и при этом выглядеть стильно и женственно.

В связи с этим OBOZREVATEL разобрался, как выглядеть круто зимой 2019-2020 — на примере звезд.

Акцентный вверх

Стильное пальто, яркая шуба из искусственного меха или необычный пуховик — вот что спасет ваш гардероб в холода. За счет акцента на верхней одежде вы будете выглядеть круто и не замерзнете. Красавица Кайя Гербер выбрала в этом сезоне шубу с леопардовым принтом.

Кайя Гербер Фото: peopletalk.ru

Используйте многослойность

Сочетайте в одном образе зимой несколько вещей из тонкого шерстяного трикотажа — и вам не придется мерзнуть. Выбирайте одежду одного цвета или близких оттенков. Модель Хейли Болдуин показала, что многослойность — отличный вариант для нынешнего сезона.

Хейли Болдуин Фото: cosmo.ru

Не забывайте про шапку

Также обязательно носите шапку в холодную погоду! Выбирайте трендовую модель, которая привлечет к себе внимание. Популярная актриса Джессика Альба доказала, что даже в шапке вы можете выглядеть соблазнительно.

Джессика Альба Фото: pinterest.ru

Используйте мех

Натуральный или искусственный мех очень стильно выглядит зимой. Если шуба вам не нравится, то вы можете выбрать пальто с меховым воротником или же добавить к вашему привычному образу меховые аксессуары. К слову, недавно модель Кендалл Дженнер вышла в свет в стильном кожаном плаще с меховым воротником.

Кендалл Дженнер Фото: pinterest.ru

Выберите правильные джинсы

В этом сезоне выбирайте прямые джинсы из черного денима, которые вы сможете соединять со своими свитерами и жакетами. Модель Джиджи Хадид уже приобрела себе такой стильный вариант.

Джиджи Хадид Фото: pinterest.ru

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