Правильные джинсы и модный мех: топ-5 вещей, которые должны быть в зимнем гардеробе

С наступлением холодов каждая женщина задается вопросом, как утеплиться и при этом выглядеть стильно и женственно.
В связи с этим OBOZREVATEL разобрался, как выглядеть круто зимой 2019-2020 — на примере звезд.
Акцентный вверх
Стильное пальто, яркая шуба из искусственного меха или необычный пуховик — вот что спасет ваш гардероб в холода. За счет акцента на верхней одежде вы будете выглядеть круто и не замерзнете. Красавица Кайя Гербер выбрала в этом сезоне шубу с леопардовым принтом.
Кайя Гербер
Фото: peopletalk.ru
Используйте многослойность
Сочетайте в одном образе зимой несколько вещей из тонкого шерстяного трикотажа — и вам не придется мерзнуть. Выбирайте одежду одного цвета или близких оттенков. Модель Хейли Болдуин показала, что многослойность — отличный вариант для нынешнего сезона.
Хейли Болдуин
Фото: cosmo.ru
Не забывайте про шапку
Также обязательно носите шапку в холодную погоду! Выбирайте трендовую модель, которая привлечет к себе внимание. Популярная актриса Джессика Альба доказала, что даже в шапке вы можете выглядеть соблазнительно.
Джессика Альба
Фото: pinterest.ru
Используйте мех
Натуральный или искусственный мех очень стильно выглядит зимой. Если шуба вам не нравится, то вы можете выбрать пальто с меховым воротником или же добавить к вашему привычному образу меховые аксессуары. К слову, недавно модель Кендалл Дженнер вышла в свет в стильном кожаном плаще с меховым воротником.
Кендалл Дженнер
Фото: pinterest.ru
Выберите правильные джинсы
В этом сезоне выбирайте прямые джинсы из черного денима, которые вы сможете соединять со своими свитерами и жакетами. Модель Джиджи Хадид уже приобрела себе такой стильный вариант.
Джиджи Хадид
Фото: pinterest.ru
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