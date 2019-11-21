Уже не модно! Топ-5 платьев, которые нужно выбросить из гардероба

Многие вещи, которые недавно были на пике моды, постепенно становятся неактуальны. В этот список включена и целая категория платьев, которые придется отложить в дальний ящик шкафа на ближайшие несколько лет.

OBOZREVATEL подготовил подборку антитрендовых платьев на зиму 2019-2020.

Обтягивающие трикотажные платья

В число антитрендов зимы вошли трикотажные платья, которые обтягивают фигуру и подчеркивают все изгибы женского тела. Такие наряды уже неактуальны, так как балом в 2019-2020 годах будут править свободные силуэты, легкий оверсайз и комфортный крой, который не сковывает движений.

Фото: beauty.ua

Фото: viva.ua

Фото: viva.ua

Альтернатива

Фото: viva.ua

Платья с пышной юбкой

Платья с пышной юбкой также потеряли свою актуальность. Сейчас акцент сместился на другие ткани — более натуральные и легкие. Поэтому отдавать предпочтение зимой стоит платьям с оборками, рюшами или платьям А-силуета.

Фото: prom.ua

Фото: fabrika-mody.ru

Фото: laluna.com.ua

Альтернатива

Фото: youinfashion.com.ua

Кружевные платья

Из моды вышли и платья из кружева или гипюра. На смену им придут воздушные шелковистые текстуры.

Фото: bonamoda.ru

Фото: bonamoda.ru

Фото: bonamoda.ru

Альтернатива

Фото: mypositivestyle.ru

Платья-худи

Из-за особенностей кроя и спортивного вида платье-худи очень сложно сочетается с неспортивными элементами одежды. Поэтому его также нужно убрать из своего зимнего гардероба. А если хочется спортивное платье, то лучше отдавать предпочтение свободным моделям длины макси.

Фото: irecommend.ru

Фото: favouritestore.com.ua

Фото: onebyone.com.ua

Альтернатива

Фото: bigl.ua

Платья до середины колена

Сейчас в моде две крайности: платья ультрамини или макси. Поэтому стоит отказаться зимой 2019-2020 от непонятной длины до середины бедер или чуть выше колена. Да и она мало кому идет.

Фото: takprosto.cc

Фото: swjournal.ru

Фото: swjournal.ru

Альтернатива

Фото: 1001sovety.ru

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