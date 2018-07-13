Топ-5 модных слитных купальников

В разгар летних отпусков OBOZREVATEL предлагает подборку, в которой знаменитости показывают, как носить слитный купальник.
Слитные купальники также подойдут для пляжных вечеринок и отдыха у бассейна.
Знаменитый британский модный блогер, а также наследница империи сладостей Quality Street Милли Макинтош в купальнике с "хищным" принтом от Monday Swimwear была запечатлена во время отдыха в Греции.
Милли Макинтош
Фото: instagram.com/milliemackintosh
Если вы уже можете похвастаться ровным загаром, стоит выбрать белый купальник. Кортни Кардашьян для прогулки на яхте предпочла модель из коллекции Norma Kamali.
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash
Яркие рисунки и блестки. Итальянский бренд Moschino предлагает модницам купальник с изображением пони.
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Белое с черным – классическое сочетание, которое не выходит из моды. Супермодель Белла Хадид отдала предпочтение модели с тонкими бретельками.
Белла Хадид
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Ирина Шейк в купальнике из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".
Ирина Шейк
Фото: instagram.com/irinashayk
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что экс-солистка Nikita поделилась сексуальным фото в купальнике.