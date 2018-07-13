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Топ-5 модных слитных купальников

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В разгар летних отпусков OBOZREVATEL предлагает подборку, в которой знаменитости показывают, как носить слитный купальник.

Слитные купальники также подойдут для пляжных вечеринок и отдыха у бассейна.

Знаменитый британский модный блогер, а также наследница империи сладостей Quality Street Милли Макинтош в купальнике с "хищным" принтом от Monday Swimwear была запечатлена во время отдыха в Греции.

Милли Макинтош

Фото: instagram.com/milliemackintosh

Если вы уже можете похвастаться ровным загаром, стоит выбрать белый купальник. Кортни Кардашьян для прогулки на яхте предпочла модель из коллекции Norma Kamali.

Кортни Кардашьян

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Яркие рисунки и блестки. Итальянский бренд Moschino предлагает модницам купальник с изображением пони.

Скриншот

Белое с черным – классическое сочетание, которое не выходит из моды. Супермодель Белла Хадид отдала предпочтение модели с тонкими бретельками.

Белла Хадид

Скриншот

Ирина Шейк в купальнике из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".

Ирина Шейк

Фото: instagram.com/irinashayk

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что экс-солистка Nikita поделилась сексуальным фото в купальнике.

Персоны
Ирина ШейкКортни Кардашьян
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