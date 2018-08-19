ТОП-5 книг о моде, которые нужно прочесть

Книги о моде – это не только рассказ об изнаночной стороне огромной индустрии, но еще и советы из уст самых главных ее представителей. И, конечно, вдохновение для стильных экспериментов.

Подборку из пяти обязательных к прочтению книг предлагает elle.ua.

Книги о моде pixabay.com

"Chanel. Энциклопедия стиля", Жером Готье

Коко Шанель стала, пожалуй, главной фигурой в моде ХХ века. Это не просто имя или бренд, а целая религия. Ее стиль является эталоном, а ее творения – классикой.

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И чтобы показать эволюцию этого уникального стиля (от маленького черного платья до знаменитого твидового костюма) Жером Готье собрал уникальные работы самых ярких фотографов. У книги дорогая бумага, эстетичный шрифт и очень качественные иллюстрации. Шикарный подарок для каждой модницы!

"Dior словарь моды", Кристиан Диор

Поразительная книга о моде и вкусе, написанная в 1954 году, со временем стала еще больше востребованной. Кутюрье делится советами, как завязать шарф или постичь элегантную походку. Он учит женщин трем главным правилам создания гардероба: простоте, ухоженности и хорошему вкусу. Краткое, но содержательное пособие станет настоящим гидом по женственности.

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"100 идей, изменивших моду", Харриет Уорсли

Знали ли вы, что женщины начали выходить замуж в белом платье только лишь в конце ХIХ века? Что создателю бикини Луи Реару пришлось нанять стриптизершу для демонстрации смелого купальника перед публикой? При каких обстоятельствах произошел отказ от корсета, кто изобрел синтетические ткани, когда появились женские брюки? В книге вы найдете 100 объяснений революционных изменений в женской одежде с начала ХХ века и до наших дней.

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"Grace. Автобиография", Грейс Коддингтон

Правдивая история из первых уст от креативного директора журнала Vogue, в прошлом знаменитой модели Грейс Коддингтон. Ее считают лучшим стилистом в мире и одной из самых влиятельных фигур в fashion-индустрии. "Грейс гениальна. Никто не чувствует направление развития моды лучше. Я была на седьмом небе, когда она присоединилась к нашей команде", – вспоминает Анна Винтур, главный редактор американского Vogue.

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В книге Коддингтон рассказывает об уникальных и ярких событиях своей карьеры, о знакомствах с фотографами и дизайнерами, о дружбе с главным редактором Harper's Bazaar Лиз Тилберис, о многолетнем романе с Дидье Малижем, о сложных отношениях с Анной Винтур, а также о трагической автокатастрофе, которая поставила крест на ее модельном бизнесе. Слог Грейс живой и остроумный, книга читается на одном дыхании.

"Влиятельные модели: 50 женщин, изменивших вектор моды", Найджел Баркер

Знаменитый британский фотограф и судья шоу "Топ-модель по-американски" представляет вашему вниманию 50 моделей с 1940-х годов и до сегодняшнего дня. 200 великолепных фотографий сопровождаются занимательными историями из мира моды.

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Книга поделена на 8 хронологических разделов, каждый из которых рассказывает о женщинах, ставших лицом своей эпохи. На страницы книги попали Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Кара Делевинь и другие музы мировых дизайнеров.

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