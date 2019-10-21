Главная Новости
21 октября • обновлено в 12:41
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Топ-5 главных трендов осени: как выглядеть стильно

714 Читать материал на украинском

Этой осенью дизайнеры со всего мира радуют своими коллекциями девушек с абсолютно разными вкусами. В тренды выбились вещи, как минималистичные и сдержанные, так и яркие и необычные.

О главных трендовых вещах, которые понравятся тем, кто любит быть в центре внимания пишет Vogue.ua.

Топ-5 главных трендов осени: как выглядеть стильно
Новости
Красиво и тепло: топ-5 обувных трендов этой осени

Необычные свитера

Этой осенью достаточно выбрать несколько пар, щедро украшенных жемчугом, с рукавами расшитыми хрустальной бахромой или модели, усыпанные нежными страусиными перьями.

JW ANDERSON

JW ANDERSON

Vogue.ua.

Streetstyle

Streetstyle

Vogue.ua.

Яркие пальто

Среди главных покупок сезона – statement-пальто. В центре внимания модели из искусственного разноцветного меха, кейпы в камуфляжный принт, плащи в любовных узорах, а также пальто из яркой клетки и хищного принта.

Streetstyle

Streetstyle

Vogue.ua.

Streetstyle

Streetstyle

Vogue.ua.

Теплые и пушистые сумки

Чтобы быть в тренде, достаточно сделать ставку на пушистую сумку или яркую модель из искусственного меха.

FENDI

FENDI

Vogue.ua.

Streetstyle

Streetstyle

Vogue.ua.

Брюки из кожи питона

Этой осенью вместо обуви, украшенной анималистичными узорами, стоит задуматься о приобретении пары эффектных брюк в смелый хищный принт.

STAND STUDIO

STAND STUDIO

Vogue.ua.

Streetstyle

Streetstyle

Vogue.ua.

Разноцветные колготки

Вместо того, чтобы надевать сапоги до колена с платьем, в этом сезоне можно сделать выбор в сторону облегченной обуви и ярких колготок всех цветов радуги.

Streetstyle

Streetstyle

Vogue.ua.

Streetstyle

Streetstyle

Vogue.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, на осенние дни стоит также подобрать основную базу в гардеробе. Узнать о самых главных трендах можно по ссылке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel