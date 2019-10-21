Топ-5 главных трендов осени: как выглядеть стильно

Этой осенью дизайнеры со всего мира радуют своими коллекциями девушек с абсолютно разными вкусами. В тренды выбились вещи, как минималистичные и сдержанные, так и яркие и необычные.

О главных трендовых вещах, которые понравятся тем, кто любит быть в центре внимания пишет Vogue.ua.

Необычные свитера

Этой осенью достаточно выбрать несколько пар, щедро украшенных жемчугом, с рукавами расшитыми хрустальной бахромой или модели, усыпанные нежными страусиными перьями.

JW ANDERSON Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Яркие пальто

Среди главных покупок сезона – statement-пальто. В центре внимания модели из искусственного разноцветного меха, кейпы в камуфляжный принт, плащи в любовных узорах, а также пальто из яркой клетки и хищного принта.

Streetstyle Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Теплые и пушистые сумки

Чтобы быть в тренде, достаточно сделать ставку на пушистую сумку или яркую модель из искусственного меха.

FENDI Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Брюки из кожи питона

Этой осенью вместо обуви, украшенной анималистичными узорами, стоит задуматься о приобретении пары эффектных брюк в смелый хищный принт.

STAND STUDIO Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Разноцветные колготки

Вместо того, чтобы надевать сапоги до колена с платьем, в этом сезоне можно сделать выбор в сторону облегченной обуви и ярких колготок всех цветов радуги.

Streetstyle Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, на осенние дни стоит также подобрать основную базу в гардеробе. Узнать о самых главных трендах можно по ссылке.

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