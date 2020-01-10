Не носите это! Топ-4 модных ошибки, которые выдают в вас провинциалку

Очень многие любят говорить, что можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки — никогда.

Поэтому, если вы не хотите услышать подобное в свой адрес, срочно проверьте, не совершаете ли модных ошибок, которые говорят о вашем плохом вкусе. Об этом сообщает "Рамблер".

Золотые кольца на каждом пальце

Фото: 365woman.ru

Девушки, не имеющие большого дохода, почему-то считают, что золото сделает внешний вид "дорогим" и "богатым". Отсюда и следует их желание повысить свой статус, надевая кольца почти что на каждый палец. Но, по словам издания, это говорит не о статусности, а о провинциальности и делает весь внешний вид "дешевым".

Фейковые сумки

Фото: bagnet.org

Кроме того, считается, что дешевая подделка дорогих брендов дает девушкам желаемый "богатый" статус. Но это совсем не так! Лучше выбрать скромную, но качественную сумку, чем поддельную вещь, которая превратит вас в пародию.

Кружева

Фото: SM News

Также по словам издания, кружева должны быть под платьем, а не на нем! Все эти ажурные вставки уместны для провинциальной дискотеки, но не для городской жизни, особенно если вы заботитесь о стиле и статусе.

Китайский трикотаж

Фото: 7choice.net

Если не хотите выдать в себе отсутствие вкуса, советуют забыть и о трикотаже навсегда! Вместо синтетического пуловера с бантами и вырезами наденьте натуральный вязаный свитер или кардиган. Это будет смотреться действительно "дорого".

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