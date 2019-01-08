Топ-3 блюда для послепраздничной разгрузки

Новогодние праздники закончились, а значит пора дать желудку отдохнуть от множества калорийных блюд.
OBOZREVATEL предлагает топ-3 легких блюда для разгрузки после праздничного застолья.
Суп-пюре из брокколи
Ингредиенты:
Суп-пюре из брокколи
Фото: Thinkstock
300г - брокколи
1 шт. - лук
40 г - сливочное масло
500 мл - бульон
100 мл - сливки
200 мл - молоко
1 ст. л. - мука
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Почистите лук и мелко нарежьте. Далее перебейте его со сливочным маслом до прозрачности.
Промойте брокколи и разделите на соцветия. Опустите в кипящий бульон и варите на маленьком огне до готовности. Затем с помощью блендера сделайте из брокколи пюре.
Разведите муку в молоке и влейте в суп. Добавьте в него также сливки и доведите до кипения. Подавайте с зеленью.
Запеченная рыба с овощами
Ингредиенты:
Запеченная рыба с овощами
Фото: Thinkstock
300 г - филе любой рыбы
2 шт. - помидор
1 шт. - сладкий перец
1 шт. - укроп или петрушка
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Выложите на фольгу для запекания филе рыбы. Посолите и поперчите.
Затем нарежьте помидоры кружочками, а перец — соломками. Выложите их сверху на рыбу вместе с веточками петрушки или укропа.
Заверните фольгу и запекайте рыбу в духовке при температуре 180 градусов до полной готовности.
Брокколи под яичным соусом
Ингредиенты:
Брокколи под яичным соусом
Фото: Shutterstock.com
1 кг - капуста брокколи
3 шт. - желток
100 г - сливочное масло
1 ст. л.- лимонный сок
1 ст. л. - каперсы
1 ч.л. - горчица
По вкусу - соль
Способ приготовления:
Растопите на водяной бане сливочное масло и добавьте к нему желтки. Доведите соус до однородности.
Снимите соус с огня, добавьте к нему лимонный сок, каперсы и горчицу. Затем посолите.
Приготовьте брокколи на пару. Выложите на тарелку и полейте соусом. Подавайте к столу вместе с мясом, рыбой или как самостоятельное блюдо.
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