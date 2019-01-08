Топ-3 блюда для послепраздничной разгрузки

Новогодние праздники закончились, а значит пора дать желудку отдохнуть от множества калорийных блюд.

OBOZREVATEL предлагает топ-3 легких блюда для разгрузки после праздничного застолья.

Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

Суп-пюре из брокколи Фото: Thinkstock

300г - брокколи

1 шт. - лук

40 г - сливочное масло

500 мл - бульон

100 мл - сливки

200 мл - молоко

1 ст. л. - мука

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Почистите лук и мелко нарежьте. Далее перебейте его со сливочным маслом до прозрачности.

Промойте брокколи и разделите на соцветия. Опустите в кипящий бульон и варите на маленьком огне до готовности. Затем с помощью блендера сделайте из брокколи пюре.

Разведите муку в молоке и влейте в суп. Добавьте в него также сливки и доведите до кипения. Подавайте с зеленью.

Запеченная рыба с овощами

Ингредиенты:

Запеченная рыба с овощами Фото: Thinkstock

300 г - филе любой рыбы

2 шт. - помидор

1 шт. - сладкий перец

1 шт. - укроп или петрушка

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Выложите на фольгу для запекания филе рыбы. Посолите и поперчите.

Затем нарежьте помидоры кружочками, а перец — соломками. Выложите их сверху на рыбу вместе с веточками петрушки или укропа.

Заверните фольгу и запекайте рыбу в духовке при температуре 180 градусов до полной готовности.

Брокколи под яичным соусом

Ингредиенты:

Брокколи под яичным соусом Фото: Shutterstock.com

1 кг - капуста брокколи

3 шт. - желток

100 г - сливочное масло

1 ст. л.- лимонный сок

1 ст. л. - каперсы

1 ч.л. - горчица

По вкусу - соль

Способ приготовления:

Растопите на водяной бане сливочное масло и добавьте к нему желтки. Доведите соус до однородности.

Снимите соус с огня, добавьте к нему лимонный сок, каперсы и горчицу. Затем посолите.

Приготовьте брокколи на пару. Выложите на тарелку и полейте соусом. Подавайте к столу вместе с мясом, рыбой или как самостоятельное блюдо.

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