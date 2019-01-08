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Топ-3 блюда для послепраздничной разгрузки

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Новогодние праздники закончились, а значит пора дать желудку отдохнуть от множества калорийных блюд.

OBOZREVATEL предлагает топ-3 легких блюда для разгрузки после праздничного застолья.

Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

Топ-3 блюда для послепраздничной разгрузки

Суп-пюре из брокколи

Фото: Thinkstock

  • 300г - брокколи

  • 1 шт. - лук

  • 40 г - сливочное масло

  • 500 мл - бульон

  • 100 мл - сливки

  • 200 мл - молоко

  • 1 ст. л. - мука

  • По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Почистите лук и мелко нарежьте. Далее перебейте его со сливочным маслом до прозрачности.

Промойте брокколи и разделите на соцветия. Опустите в кипящий бульон и варите на маленьком огне до готовности. Затем с помощью блендера сделайте из брокколи пюре.

Разведите муку в молоке и влейте в суп. Добавьте в него также сливки и доведите до кипения. Подавайте с зеленью.

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Запеченная рыба с овощами

Ингредиенты:

Топ-3 блюда для послепраздничной разгрузки

Запеченная рыба с овощами

Фото: Thinkstock

  • 300 г - филе любой рыбы

  • 2 шт. - помидор

  • 1 шт. - сладкий перец

  • 1 шт. - укроп или петрушка

  • По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Выложите на фольгу для запекания филе рыбы. Посолите и поперчите.

Затем нарежьте помидоры кружочками, а перец — соломками. Выложите их сверху на рыбу вместе с веточками петрушки или укропа.

Заверните фольгу и запекайте рыбу в духовке при температуре 180 градусов до полной готовности.

Брокколи под яичным соусом

Ингредиенты:

Топ-3 блюда для послепраздничной разгрузки

Брокколи под яичным соусом

Фото: Shutterstock.com

  • 1 кг - капуста брокколи

  • 3 шт. - желток

  • 100 г - сливочное масло

  • 1 ст. л.- лимонный сок

  • 1 ст. л. - каперсы

  • 1 ч.л. - горчица

  • По вкусу - соль

Способ приготовления:

Растопите на водяной бане сливочное масло и добавьте к нему желтки. Доведите соус до однородности.

Снимите соус с огня, добавьте к нему лимонный сок, каперсы и горчицу. Затем посолите.

Приготовьте брокколи на пару. Выложите на тарелку и полейте соусом. Подавайте к столу вместе с мясом, рыбой или как самостоятельное блюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась диетическим рецептом сырников.

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