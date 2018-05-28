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Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен

8.4тЧитать новость на украинском

Певица Тина Кароль продемонстрировала эффектный образ. На днях Кароль представила на радио новую композицию под названием "Мужчина моей мечты".

После премьеры поп-дива встретилась с поклонниками. Для выхода в свет Кароль выбрала оригинальный наряд с вырезом.

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Тина была замечена на людях в голубом платье из люрекса от австралийского бренда Alice McCall, стоимостью 470 евро (14 тысяч гривен).

Платье как у Тины Кароль

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Тина Кароль на радио

Фото: www.instagram.com/rusradio_ua

Тина Кароль с поклонницей

Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/

Тина Кароль с поклонницей

Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль выбрала для фотосессии вещи от известных брендов.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Объекты
МодаСтиль
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