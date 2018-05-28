Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен

Певица Тина Кароль продемонстрировала эффектный образ. На днях Кароль представила на радио новую композицию под названием "Мужчина моей мечты".

После премьеры поп-дива встретилась с поклонниками. Для выхода в свет Кароль выбрала оригинальный наряд с вырезом.

Тина была замечена на людях в голубом платье из люрекса от австралийского бренда Alice McCall, стоимостью 470 евро (14 тысяч гривен).

Платье как у Тины Кароль скриншот

Тина Кароль на радио Фото: www.instagram.com/rusradio_ua

Тина Кароль с поклонницей Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/

Тина Кароль с поклонницей Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль выбрала для фотосессии вещи от известных брендов.