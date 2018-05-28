Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен

Певица Тина Кароль продемонстрировала эффектный образ. На днях Кароль представила на радио новую композицию под названием "Мужчина моей мечты".
После премьеры поп-дива встретилась с поклонниками. Для выхода в свет Кароль выбрала оригинальный наряд с вырезом.
Образ - 😍 @tina_karol @sotkan9875 #ТинаКароль #TinaKarol #ФанТина #FanTina #tinakarolband #tina #Соткан #Sotkan #люблю #love #СилаЛюбвиИГолоса #РiздвянаІсторіяЗТiноюКароль #РiздвянаІсторія #ViberPublic #певица #ТинаКарольОднимКадром #ОднимКадром #краснаяпомада #помада #Голос #visualalbum #ПолюсПритяжения #TheVoise #Huawei #Garnier #ИнтонацииТиныКароль #Интонации #music #Intonation @pavelorlov
Тина была замечена на людях в голубом платье из люрекса от австралийского бренда Alice McCall, стоимостью 470 евро (14 тысяч гривен).
Платье как у Тины Кароль
скриншот
Тина Кароль на радио
Фото: www.instagram.com/rusradio_ua
Тина Кароль с поклонницей
Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/
Тина Кароль с поклонницей
Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль выбрала для фотосессии вещи от известных брендов.