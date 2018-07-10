МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

Тина Кароль в смелом мини-платье восхитила стройными ножками

1.8тЧитать новость на украинском

Певица Тина Кароль порадовала сексуальным и эффектным образом на странице в Instagram. Для выступления в столичном пятизвездочном отеле популярная артистка выбрала платье-комбинацию.

Наряд от бренда TopShop певица переделала по своему эскизу. Свой образ Кароль дополнила модным кимоно и туфлями серебристого цвета.

Тина Кароль

Фото: Антон Кулаковский

Тина Кароль

Фото: Антон Кулаковский

Тина Кароль

Фото: Антон Кулаковский

Тина Кароль

Фото: Антон Кулаковский

Тина Кароль

Фото: Антон Кулаковский

Новости
Тина Кароль раскритиковала ALEKSEEV за выступление на "Евровидении"

Тина продемонстрировала стройные ножки. Автором снимков выступил fashion-фотограф Антон Кулаковский.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль надела романтичное платье за 27 тысяч гривен.

Персона
Тина Кароль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги