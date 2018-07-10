Тина Кароль в смелом мини-платье восхитила стройными ножками

Певица Тина Кароль порадовала сексуальным и эффектным образом на странице в Instagram. Для выступления в столичном пятизвездочном отеле популярная артистка выбрала платье-комбинацию.
Наряд от бренда TopShop певица переделала по своему эскизу. Свой образ Кароль дополнила модным кимоно и туфлями серебристого цвета.
Тина Кароль
Фото: Антон Кулаковский
Тина Кароль
Фото: Антон Кулаковский
Тина Кароль
Фото: Антон Кулаковский
Тина Кароль
Фото: Антон Кулаковский
Тина Кароль
Фото: Антон Кулаковский
Тина продемонстрировала стройные ножки. Автором снимков выступил fashion-фотограф Антон Кулаковский.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль надела романтичное платье за 27 тысяч гривен.