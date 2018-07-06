Тина Кароль надела романтичное платье за 27 тысяч гривен

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала нежный и стильный образ.

Для похода на радио в Минске популярная артистка выбрала романтичное платье от украинского бренда ELENAREVA, стоимостью 1040 долларов (27 тысяч гривен).

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Платье как у Тины Скриншот

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Кароль дополнила наряд с цветочным принтом и ассиметричной юбкой полусапожками от YEEZY MAFIA, укладкой с локонами и любимой красной помадой.

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