Тина Кароль надела романтичное платье за 27 тысяч гривен

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала нежный и стильный образ.
Для похода на радио в Минске популярная артистка выбрала романтичное платье от украинского бренда ELENAREVA, стоимостью 1040 долларов (27 тысяч гривен).
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol
Платье как у Тины
Скриншот
Кароль дополнила наряд с цветочным принтом и ассиметричной юбкой полусапожками от YEEZY MAFIA, укладкой с локонами и любимой красной помадой.
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