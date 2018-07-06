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Тина Кароль надела романтичное платье за 27 тысяч гривен

1.9тЧитать новость на украинском

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала нежный и стильный образ.

Для похода на радио в Минске популярная артистка выбрала романтичное платье от украинского бренда ELENAREVA, стоимостью 1040 долларов (27 тысяч гривен).

Тина Кароль

Фото: instagram.com/tina_karol

Платье как у Тины

Скриншот

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Тина Кароль поделилась пикантным фото в нижнем белье

Кароль дополнила наряд с цветочным принтом и ассиметричной юбкой полусапожками от YEEZY MAFIA, укладкой с локонами и любимой красной помадой.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что актриса Пенелопа Крус в смелом мини появилась на показе в Париже.

Персона
Тина Кароль
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