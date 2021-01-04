Тина Кароль и Тина Канделаки появились на публике в одинаковых платьях: сколько стоит наряд

В сети сравнили образы украинской певицы Тины Кароль и российской телеведущей Тины Канделаки. Так, артистки появились на публике в одинаковых платьях от британского дизайнера David Koma.Эксклюзивные наряды стоят более, чем по 1500 долларов.

Кароль и Канделаки засветились в откровенных платьях с новой коллекции модельера. Они выбрали модели с высоким разрезом на ноге и пикантным ассиметричным глубоким вырезом в области груди, который заканчивается на талии. Снимки звезд опубликованы в Instagram.

Блондинка Тина Кароль выбрала для себя платье белого цвета с черным лифом, у Канделаки – черный однотонный вариант. Наряды сшиты из дорогой ткани под названием "кади" со специальной техникой плетения нити. Вырез на платье декорирован крупными камнями из хрусталя.

Тину Кароль и Тину Канделаки сравнили в сети. Instagram Fantina

Наряды создаются исключительно по индивидуальному покрою. Стоимость такого платья составляет примерно 1575 долларов или около 45 тысяч гривен.

Тина Кароль в платье David Koma. Instagram

Пользователи сети также поспорили, кому эксклюзивный наряд больше к лицу – Кароль или Канделаки. Многие из комментаторов в Instagram отметили, что платья одинаково хорошо смотрятся на обеих женщинах. Мнения других пользователей разделились – одним больше понравилась Тина Кароль в элегантном белом "луке", другие отметили, что черный вариант платья, как у Канделаки, смотрится более выигрышно – этот оттенок стройнит.

В сети сравнили наряды Кароль и Канделаки . Instagram Fantina

В сети сравнили наряды Тины Кароль и Тины Канделаки . Instagram Fantina

В сети сравнили одинаковые образы Тины Кароль и Тины Канделаки . Instagram Fantina

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль показала, где отпраздновала Новый год. Так, вместе со своим 12-летним сыном Вениамином, который прилетел из Британии на зимние каникулы, она провела праздничные выходные в Карпатах.