Тина Кароль и Тина Канделаки появились на публике в одинаковых платьях: сколько стоит наряд

В сети сравнили образы украинской певицы Тины Кароль и российской телеведущей Тины Канделаки. Так, артистки появились на публике в одинаковых платьях от британского дизайнера David Koma.Эксклюзивные наряды стоят более, чем по 1500 долларов.

Кароль и Канделаки засветились в откровенных платьях с новой коллекции модельера. Они выбрали модели с высоким разрезом на ноге и пикантным ассиметричным глубоким вырезом в области груди, который заканчивается на талии. Снимки звезд опубликованы в Instagram.

Блондинка Тина Кароль выбрала для себя платье белого цвета с черным лифом, у Канделаки – черный однотонный вариант. Наряды сшиты из дорогой ткани под названием "кади" со специальной техникой плетения нити. Вырез на платье декорирован крупными камнями из хрусталя.

Наряды создаются исключительно по индивидуальному покрою. Стоимость такого платья составляет примерно 1575 долларов или около 45 тысяч гривен.

Пользователи сети также поспорили, кому эксклюзивный наряд больше к лицу – Кароль или Канделаки. Многие из комментаторов в Instagram отметили, что платья одинаково хорошо смотрятся на обеих женщинах. Мнения других пользователей разделились – одним больше понравилась Тина Кароль в элегантном белом "луке", другие отметили, что черный вариант платья, как у Канделаки, смотрится более выигрышно – этот оттенок стройнит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль показала, где отпраздновала Новый год. Так, вместе со своим 12-летнии сыном Вениамином, который прилетел из Британии на зимние каникулы, она провела праздничные выходные в Карпатах.