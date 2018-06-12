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Тина Кароль и Наталья Бардо вышли в свет в одинаковых нарядах

1.6тЧитать новость на украинском

Российской актрисе Наталье Бардо и певице Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые наряды. В оригинальном платье от австралийского бренда Alice McCall Бардо появилась на премьере фильма "Русский бес".

Показ картины прошел в рамках недавнего фестиваля "Кинотавр".

Тина Кароль была замечена в голубом платье из люрекса, стоимостью 470 евро (14 тысяч гривен), на радио в Киеве.

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Пару недель назад Кароль представила композицию под названием "Мужчина моей мечты".

Платье как у Тины Кароль и Натальи Бардо

Фото: скриншот

Тина Кароль на радио

Фото: www.instagram.com/rusradio_ua

Тина Кароль с поклонницей

Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль выбрала для фотосессии вещи от известных брендов.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Объект
Мода
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