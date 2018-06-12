Тина Кароль и Наталья Бардо вышли в свет в одинаковых нарядах

Российской актрисе Наталье Бардо и певице Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые наряды. В оригинальном платье от австралийского бренда Alice McCall Бардо появилась на премьере фильма "Русский бес".
Показ картины прошел в рамках недавнего фестиваля "Кинотавр".
Тина Кароль была замечена в голубом платье из люрекса, стоимостью 470 евро (14 тысяч гривен), на радио в Киеве.
Пару недель назад Кароль представила композицию под названием "Мужчина моей мечты".
Платье как у Тины Кароль и Натальи Бардо
Фото: скриншот
Тина Кароль на радио
Фото: www.instagram.com/rusradio_ua
Тина Кароль с поклонницей
Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Тина Кароль выбрала для фотосессии вещи от известных брендов.