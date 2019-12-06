Тепло и красиво: 7 вещей, которые должны быть в зимнем гардеробе

Зимой гардероб каждой девушки требует особой заботы и внимания, поскольку в нем должны быть не только красивые вещи, но и теплые и практичные.

Как не замерзнуть и выглядеть при этом стильно и модно: OBOZREVATEL расскажет о 7 зимних вещах, которые должны быть в шкафу у каждой девушки.

Свитер

dressa.com.ua

Свитер – самая популярная зимняя вещь, которая должна быть в гардеробе каждой девушки. В этом сезоне в тренде мешковатые модели, которые держат форму: при хорошем составе они отлично согревают.

Брюки из шерсти

Beauty.ua

Шерстяные брюки сделают образ торжественным и отлично подойдут для работы в офисе. Прямой фасон с защипами будет в моде еще не одну зиму.

Водолазка

dressa.com.ua

Водолазка – это та вещь, которая, в отличие от свитера, не спрячет фигуру и поможет выглядеть женственней. Покупая водолазку, обратите внимание на состав ткани: в нем должно быть не менее 50 процентов шерсти (хорошо, если остальные компоненты – хлопок, шелк или вискоза). Также проследите, чтоб у водолазки не было слишком узкого горла.

Обычные джинсы

dressa.com.ua

Простые обычные джинсы без лишних украшений прекрасно дополнят зимний гардероб и составят альтернативу рваным джинсам, которые уже успели стать антитрендом. Идеальной будет покупка пары прямых джинсов – они будут практичны и актуальны не один год.

Юбка миди

AyeLinta

Если думаете, что зимой можно забыть о юбках, – ошибаетесь. Главное – подобрать правильную длину – чуть ниже колена – и не забыть о теплых колготах.

Ботинки без каблука

dressa.com.ua

Удобная пара ботинок без каблука будет идеальна в качестве зимней обуви на каждый день. Сейчас особенно актуальны грубоватые модели – например, тракторная подошва, которой не страшны грязь и лед, или вариант с венским каблуком (с плотной набойкой).

Кардиган

dressa.com.ua

Кардиган отлично заменит элегантный, но не очень теплый жакет. Сейчас в моде объемные уютные кардиганы, напоминающие мини-плед. Их можно сочетать практически с чем угодно – с джинсами, легинсами и даже с платьями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных антитрендах зимы 2020 года. В следующем году в моде остаются лаконичность и простота.

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