Темные круги под глазами от недосыпа стали новым трендом в сети

Девушки массово начали имитировать круги под глазами, появляющиеся из-за недосыпа, с помощью макияжа и запустили новый тренд в сети.

Соответствующие ролики появились в TikTok. Отметим, что первой подобное видео опубликовала пользовательница под ником Sarathefreeelf. На кадрах можно увидеть как девушка наносит под глаза карандаш для губ темного оттенка и растушевывает его пальцами. Публикация набрала 6,5 млн просмотров и больше 1 млн лайков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Тренд на темные круги под глазами скриншот с видео

Вслед за ней блогерша под никнеймом Daniellemarcan поделилась аналогичным видео. Ее публикация также стала вирусной, набрав 4,7 млн просмотров.

Тренд на темные круги под глазами скриншот с видео

Кроме того, популярный тренд подхватили и пользовательницы соцсети Instagram. Они начали делиться снимками с нарисованными темными кругами под глазами.

Тренд на темные круги под глазами Instagram Sara-marie Carstens

Тренд на темные круги под глазами Instagram Abby Roberts

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.