Темные круги под глазами от недосыпа стали новым трендом в сети

Девушки массово начали имитировать круги под глазами, появляющиеся из-за недосыпа, с помощью макияжа и запустили новый тренд в сети.

Соответствующие ролики появились в TikTok. Отметим, что первой подобное видео опубликовала пользовательница под ником Sarathefreeelf. На кадрах можно увидеть как девушка наносит под глаза карандаш для губ темного оттенка и растушевывает его пальцами. Публикация набрала 6,5 млн просмотров и больше 1 млн лайков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Вслед за ней блогерша под никнеймом Daniellemarcan поделилась аналогичным видео. Ее публикация также стала вирусной, набрав 4,7 млн просмотров.

Кроме того, популярный тренд подхватили и пользовательницы соцсети Instagram. Они начали делиться снимками с нарисованными темными кругами под глазами.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.