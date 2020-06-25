Сведут с ума любого! 5 самых сексуальных элементов женского гардероба. Фото

Сексуальная одежда – это красиво, стильно и женственно. Она смотрится уместно на вечеринке, торжестве или прогулке, а также нравится мужчинам.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать о самых сексуальных предметах женского гардероба.

Туфли на каблуке

Обувь на каблуке делает женские ноги стройнее, а походку – элегантнее. Каблуки подойдут к любому наряду: юбке, платью, брюкам и даже джинсам, добавят изюминку самому лаконичному образу и сделают его более женственным и сексуальным.

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Маленькое черное платье

Этот элемент одежды до сих пор остается незаменимой вещью в гардеробе каждой девушки, подходящий на все случаи жизни. Ведь такое платье выгодно подчеркивает фигуру, смотрится изящно и сексуально.

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Одежда из кожи

Платья, брюки, юбки из натуральной или искусственной кожи всегда ассоциировались с демонстрацией сексуальности. В черном цвете кожаные комплекты будут смотреться наиболее привлекательно и заманчиво.

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Мини-юбка

Мини-юбка – это отличный выбор для модниц, которые мечтают выглядеть сексуально и привлекательно для представителей мужского пола. Ее можно сочетать с блузой и кедами, или же с туфлями на невысоком каблуке.

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Одежда из кружева

Кружева придают образу невероятную женственность и сексуальность. А летом 2020 года такая одежда еще и на пике популярности. Поэтому, если хотите пробудить в мужчине интерес – смело выбирайте, к примеру, белое кружевное платье.

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Ранее OBOZREVATEL рассказал о самых модных платьях на лето 2020 года. Это платье в бельевом стиле, кружевные платья и другие модели.