Невзирая на то, есть ли у вас в планах на ближайшее время свадьба мечты, сверкает ли у вас кольцо на безымянном пальце или вы и вовсе не планируете церемонию бракосочетания, рассматривать свадебные образы можно вечно. Мы собрали самые трендовые фасоны и модели нарядов для торжественного дня.

Подчеркнуть и обратить все внимание на идеальную фигуру девушки поможет соблазнительный вырез, но на спине. Очерчен тонким кружевом, вышивкой, россыпью камней или бисера. Пусть этот акцент станет главным в образе, а все остальные детали останутся более лаконичными и легкими. Экспериментировать можно еще с обувью, выбрав к примеру не классические лодочки, а туфли с необычным каблуком или носком.

Церемония - это не всегда история о платье, в новом сезоне тренды диктуют смелые решения. Невесты уверенно могут выбирать костюмы в светлых оттенках, которые выглядят не менее официально и празднично. Обратите внимание на жакеты с акцентами: на талии, плечах, линии декольте. Не менее важны и детали, такие как длина рукава, крой жакета и брюк, фасон и его работа с силуэтом и фигурой.

Не обойтись без классики, ведь она все равно умеет удивлять, с каждым сезоном привнося в мир моды свежие идеи. Платье приталенного силуэта с пышной фатиновой юбкой витает в мечтах многих девочек с самого детства. Если пришло время воплотить именно ее, в этом сезоне в тренде изделия с легким акцентом на плечах и ключицах. Аксессуары в теплой золотой палитре умело завершат образ.

Если для вас классика в образе это уже не что-то впечатляющее, обратите внимание на новые вариации таких платьев. Например, с плотным шлейфом, объемным бантом на спине или имитацией плетения на ткани. К такому платью смело можно добавить контрастные черные туфли, вуаль, тонкие перчатки или графические, сложные украшения.