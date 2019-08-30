Сумка за 60 тысяч, новая прическа и кружевное платье: какими нарядами запомнился первый рабочий день Рады

29 августа Верховная Рада IX созыва начала свою работу. В свой первый рабочий день многие депутаты решили покрасоваться перед коллегами и выбрали дорогие наряды.

Так Ольга Коваль, депутат от "Слуги народа" выбрала брючный костюм розового цвета и сумочка от Gucci, а вот Юлия Тимошенко решила удивить всех изменив прическу, пишет "Страна".

Сумка Коваль стоит $2650 или 66 850 гривен по курсу НБУ.

Многие женщины-депутаты для первого заседания выбрали одежду белого цвета. Традиционно в белом была 58-летняя Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины". 36-летняя Елена Мошенец со "Слуги народа" пришла в кружевном белом платье. А еще в белом пиджаке американского бренда Ralph Lauren появилась в парламенте Леся Забуранная. Стоит такой около $250.

Ирина Аллахвердиева от "Слуги народа" пришла в Раду в кружевном костюме, который напомнил итальянский бренд Dolce & Gabbana.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, чем запомнились жены президентов Украины за годы независимости и предложил выбрать самую стильную первую леди.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся