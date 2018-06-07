Строго и соблазнительно: Дженнифер Лопес подловили в изысканном наряде

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала строгий и соблазнительный образ.

Вчера днем папарацци подловили Дженнифер по пути на лос-анджелесскую студию Джимми Киммела.

Для выхода в свет 48-летняя знаменитость выбрала твидовое платье от Silvia Tcherassi. Стильный наряд выгодно подчеркнул все достоинства фигуры Дженнифер.

Дженнифер Лопес Фото: Getty

Дженнифер Лопес Фото: Getty

Певица дополнила платье туфлями на каблуке от Christian Louboutin, очками в крупной оправе от Privé Revaux и черной сумкой Hermès.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Дженнифер Лопес выбрала вызывающий наряд от Roberto Cavalli. Дженнифер надела блузку бордового цвета, которую оставила расстегнутой, и кожаную юбку, стоимостью 85 тысяч долларов.