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Диана Глостер
Диана Глостер
Телеведущая, актриса и дизайнер одеждыВсе статьи автора

Странные тренды осени 2018

816

Не то, чтобы я была слишком консервативной, и уж точно "нелюбовь к трендам" - это не про меня, НО во всем должна быть некая мера. И у каждого свой порог, когда эта мера заканчивается и начинается хаос и страдания. Для меня такое страдание - это балаклавы на подиуме (которые, не дай Бог, перекачают в повседневную моду), а хаос - это вечерние наряды, прикрывающие только соски (хотя и на том спасибо).

Я сделала подборку из топ-10 странных трендов, и объяснила какие из них можно адаптировать в повседневную жизнь, какие принять и простить, а какие никак не укладываются в рамки приличного, или хотя бы нормального, адекватного вида.

Пишите в комментариях что вы думаете на этот счет и какой тренд из списка все-таки хочется попробовать в своем повседневном образе?

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Автор
Диана ГлостерДиана Глостер
Место
Украина
Объект
Мода
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