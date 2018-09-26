Не то, чтобы я была слишком консервативной, и уж точно "нелюбовь к трендам" - это не про меня, НО во всем должна быть некая мера. И у каждого свой порог, когда эта мера заканчивается и начинается хаос и страдания. Для меня такое страдание - это балаклавы на подиуме (которые, не дай Бог, перекачают в повседневную моду), а хаос - это вечерние наряды, прикрывающие только соски (хотя и на том спасибо).

Я сделала подборку из топ-10 странных трендов, и объяснила какие из них можно адаптировать в повседневную жизнь, какие принять и простить, а какие никак не укладываются в рамки приличного, или хотя бы нормального, адекватного вида.

Пишите в комментариях что вы думаете на этот счет и какой тренд из списка все-таки хочется попробовать в своем повседневном образе?