Стильная верхняя одежда 2021: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами советами, какой пуховик выбрать на зиму 2021. По его словам, каждая модница будет выглядеть стильно и при этом в комфорте.

Соответствующие рекомендации эксперт опубликовал на своей странице в Instagram. Так, в этом сезоне будут в тренде многие новинки.

Ни капли воздуха

Парадоксально, но в приталенной куртке с ремешком вам будет еще холоднее. Всегда добавляем объема в образ, это, как минимум, помогает сохранить тепло.

Приталенные куртки уже не в моде Instagram Андре Тана

Мех на капюшоне – моветон

Обратите внимание на teddy bear coat, или просто "чебурашка". Еще долго останется актуальной моделью.

Мех на капюшоне – моветон Instagram Андре Тана

Пуховик-платье

Еще пять лет назад этот фасон был очень модным. Ведь купив такую модель, вы прибавляете +10 см в ваших бедрах.

Пуховик-платье был модный пять лет назад Instagram Андре Тана

Завалялось на антрисоле

Дубленка – отличная инвестиция в ваш гардероб. Только будьте осторожны, так как в ТРЦ много неактуальных моделей.

Дубленка – отличная инвестиция в ваш гардероб Instagram Андре Тана

Цветочная поляна

Отдавайте предпочтение лаконичным моделям, которые прослужат вам не один сезон.

Эти модели прослужат не один сезон Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам по поводу головных уборов зимой 2021. Так, каждая представительница женского пола будет чувствовать себя в тепле и комфорте.