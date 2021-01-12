Стильная верхняя одежда 2021: советы от Андре Тана

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Стильная верхняя одежда 2021: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами советами, какой пуховик выбрать на зиму 2021. По его словам, каждая модница будет выглядеть стильно и при этом в комфорте.

Соответствующие рекомендации эксперт опубликовал на своей странице в Instagram. Так, в этом сезоне будут в тренде многие новинки.

Ни капли воздуха

  • Парадоксально, но в приталенной куртке с ремешком вам будет еще холоднее. Всегда добавляем объема в образ, это, как минимум, помогает сохранить тепло.

Приталенные куртки уже не в моде
Мех на капюшоне – моветон

  • Обратите внимание на teddy bear coat, или просто "чебурашка". Еще долго останется актуальной моделью.

Мех на капюшоне – моветон
Пуховик-платье

  • Еще пять лет назад этот фасон был очень модным. Ведь купив такую модель, вы прибавляете +10 см в ваших бедрах.

Пуховик-платье был модный пять лет назад
Завалялось на антрисоле

  • Дубленка – отличная инвестиция в ваш гардероб. Только будьте осторожны, так как в ТРЦ много неактуальных моделей.

Дубленка – отличная инвестиция в ваш гардероб
Цветочная поляна

  • Отдавайте предпочтение лаконичным моделям, которые прослужат вам не один сезон.

Эти модели прослужат не один сезон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам по поводу головных уборов зимой 2021. Так, каждая представительница женского пола будет чувствовать себя в тепле и комфорте.

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