Стильная верхняя одежда 2021: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами советами, какой пуховик выбрать на зиму 2021. По его словам, каждая модница будет выглядеть стильно и при этом в комфорте.

Соответствующие рекомендации эксперт опубликовал на своей странице в Instagram. Так, в этом сезоне будут в тренде многие новинки.

Парадоксально, но в приталенной куртке с ремешком вам будет еще холоднее. Всегда добавляем объема в образ, это, как минимум, помогает сохранить тепло.

Обратите внимание на teddy bear coat, или просто "чебурашка". Еще долго останется актуальной моделью.

Еще пять лет назад этот фасон был очень модным. Ведь купив такую модель, вы прибавляете +10 см в ваших бедрах.

Дубленка – отличная инвестиция в ваш гардероб. Только будьте осторожны, так как в ТРЦ много неактуальных моделей.

Отдавайте предпочтение лаконичным моделям, которые прослужат вам не один сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам по поводу головных уборов зимой 2021. Так, каждая представительница женского пола будет чувствовать себя в тепле и комфорте.