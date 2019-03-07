Стильная Тина Кароль засветила пышную грудь: фото

Украинская поп-исполнительница Тина Кароль похвасталась своим поклонникам в сети стильными нарядами от украинских дизайнеров.

На личной странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором запечатлена в приталенном корсете, подчеркивающем ее пышную грудь.

Для фотосессии артистка выбрала юбку от FLOW the Label дизайнера Виктория Баланюк и желтый топ-корсет из новой коллекции FROLOV Ивана Фролова.

Свой образ Кароль дополнила жакетов в черную полоску от бренда SIX Юлии Богдановой и крупными серьгами. В комментариях к фотографии поклонники певицы поделились восторженными отзывами.

"Вам очень идет", "Очень крутой образ, Тина", "Стильная красотка", "Столько женственности в этом образе", - отметили под снимками фолловеры звезды.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Тина Кароль удивила фолловеров в соцсети откровенным полупрозрачным нарядом. В комментариях под фотографией артистки возникли дискуссии.

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