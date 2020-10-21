Стилист назвала самое плохое сочетание одежды осенью

Ольга Веркалец Мода 17:52, 21.10.2020 Обновлено: 17:58, 21.10.2020

Стилист Анастасия Амстердам заявила, что джинсовые шорты и колготки не стоит сочетать в одном образе. Это может выглядеть нелепо.

На своей странице в Instagram фэшн-эксперт рассказала, что джинсовые шорты предназначены только для жары, а не для холодных осенних дней (фото смотрите ниже).

"А с другими шортами можно? Кожаные, дерматиновые, шерстяные, бермуды – пожалуйста. Выглядят прекрасно с ботинками Dr. Martens, сапогами-трубами, ботфортами. Носите, если ножки хотите показать. Джинсовые отложите до лета", – отметила Анастасия.

Стилист назвала самый плохой осенний образ.
Instagram stacymills_stylist

Стилист посоветовала не носить джинсовые шорты с колготами: смотреть фото

Не стоит носить джинсовые шорты осенью.
Instagram stacymills_stylist
Джинсовые шорты и колготки являются неудачным сочетанием.
Instagram stacymills_stylist

Как сообщал OBOZREVATEL, объемные, кожаные, а также классические двубортные пальто стали популярными в сезоне осень-зима 2020/2021.

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