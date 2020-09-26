Стилист назвала главные ошибки при выборе одежды

Украинский стилист Вика Барва назвала главные ошибки женщин при покупке одежды и рассказала, как их избежать.

Советами эксперт поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, нужно грамотно подходить к покупке вещей, чтобы они потом не стояли в шкафу и не ожидали момента, когда о них вспомнят. Поэтому Барва рассказала об ошибках тех, кто решил обновить свой гардероб.

Покупать отдельную вещь и не знать, с чем ее сочетать

Например, нужен вам свитер, вы набрали в примерочную различные варианты, выбрали тот, что понравился, но пришли домой и поняли, что он не подходит под вашу одежду. Выход – примерить понравившуюся вещь с похожими вещами из дома сразу в комплектах.

Покупать вещь для одного образа

Вещи часто покупают комплектами и носят только так. А о том, что эти же вещи можно носить другим способом, женщины не догадываются. Тогда лучше изучить комбинаторику вещей или пригласить стилиста на разбор гардероба.

Всегда выбирать черный цвет

Существует мнение, что черный цвет – универсальный и подходит под все, особенно это касается обуви. Но не всем подходит черный цвет, а в обуви он выглядит слишком тяжелым.

Покупать одежду на будущее

Часто женщины покупают одежду на тот период, когда похудеют или наберут вес. Но это может не наступить, а красивой нужно быть уже сейчас.

Носить спортивную обувь под все

На самом деле только несколько моделей обуви из спортивных брендов подходят для образов с платьем или юбкой. Все остальное предназначено исключительно для спорта. Поэтому подходящую обувь лучше покупать не в спортивном магазине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сочетание классического костюма и "папиных" сандалий с застежками на липучках признали новым трендом в 2020 году. Одним из первых такие сандалии выпустил модный дом Chanel в 2019 году.