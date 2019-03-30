Стиль первой леди Аргентины: лучшие образы 43-летней Хулианы Авады

43-летнюю Хулиану Авада — жену президента Аргентины Маурисио Макри, а также бизнес-леди называют иконой стиля далеко за пределами этой страны.

Так, свой вкус первая леди Аргентины воспитывала с юности — тогда она объездила с матерью половину Европы, наблюдая за стилем французских и итальянских модниц. Сегодня Хулиана выбирает простые и элегантные образы и бессмертную классику: твидовые жакеты Chanel, лодочки Gianvito Rossi и Casadei. Также эксклюзивные платья от кутюр ей удается носить с такой же легкостью, как и простые джинсы с кедами Converse.

Стоит отметить, что Авада еще ни разу не была раскритикована из-за неудачного наряда или недостойного жены президента внешнего вида. Более того, знатоки моды хвалят стилистов, парикмахеров, дизайнеров и визажистов, которые работают над ее образом. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на самые стильные появления на публике первой леди Аргентины.

Ранее OBOZREVATEL в честь 57-летия первой леди Украины Марины Порошенко решил вспомнить ее самые яркие наряды с 2014 года.

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